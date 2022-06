L'Associació de famílies d'Alumnes de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar (Maresme) ha presentat una querella contra els diputats Carlos Carrizosa (Cs), Lorena Roldán (PP) i Sergio Macián de Greef (Vox) per un presumpte delicte de calúmnies. Asseguren que el 15 de desembre tots tres van dir en la sessió del ple del Parlament del 15 de desembre d'haver fer "manifestacions intolerables" contra la comunitat educativa del centre, especialment contra les famílies, a qui acusaven d'assetjar i agredir la família que va demanar que s'impartís un 25% de castellà a l'aula de P5 on està escolaritzat el seu fill. La querella ja ha estat acceptada a tràmit al jutjat de primera instància número 24 de Barcelona.

Els demandants busquen d'entrada els diputats rectifiquin les seves paraules perquè diuen que són mentida, motiu pel qual esperen que es resolgui aquesta situació a través de conciliació. "Teníem la responsabilitat de fer la demanda, i voldríem no arribar a judici i que ells rectifiquin", assenyala la presidenta de l'AFA, Mònica Ruz, en declaracions a l'ACN.

Ruz considera que els diputats al Parlament tenen una responsabilitat que han d'assumir per sobre de tot. "Volem que això sigui un exemple perquè no es repeteixin atacs així a altres escoles, la nostra ha estat objecte de criminalització per atacar l'escola catalana", afegeix, assegurant que han estat víctimes d'assetjament i assenyalament públic per les paraules dels polítics contra qui s'ha presentat la querella.

La portaveu assegura que tot i que s'han sentit altres representants polítics fent manifestacions en la mateixa línia que els demandats, aquests les van fer en sessió plenària al Parlament.