La presidenta del Parlament, Laura Borràs, serà la nova presidenta de Junts i l'exconseller Jordi Turull el secretari general. Així ho ha decidit la militància del partit, que ha validat la seva candidatura conjunta i la resta de càrrecs pactats per a la nova executiva. Amb 1.854 vots, l'exconseller ha obtingut més suports que la presidenta del Parlament, que ha rebut 1.776 vots per part de la militància de Junts. Borràs i Turull van pactar repartir-se el poder a la cúpula del partit en peu d'igualtat, a diferència de l'etapa presidida per Carles Puigdemont i amb Jordi Sànchez a la secretaria general. Segons l'acord anunciat al maig, Borràs tindrà el mateix pes executiu que Turull.

Borràs i Turull hauran de treballar per conciliar les diverses veus i opinions que representen dins del partit sobre com entomar la relació de govern amb ERC. A Turull se'l vincula a l'ala dels antics convergents, membres de l'actual executiu català i figures destacades als quadres locals. Exconseller de la presidència al govern de l'1-O, Turull està inhabilitat fins al 2030 i no pot exercir cap càrrec públic per la condemna del Tribunal Suprem. En canvi, a Borràs se l'associa a les incorporacions d'independents més secessionistes. La candidata del partit en les darreres eleccions està pendent de la causa judicial oberta per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Se l'investiga per un suposat fraccionament de contractes.