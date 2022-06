La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha reclamat a la nova direcció de Junts que "no s'equivoquin d'adversaris" i també "lleialtat" al Govern. En declaracions als mitjans, ha expressat el seu respecte als processos interns de la formació liderada ara per Laura Borràs i Jordi Turull i ha esperat que el congrés serveixi per endreçar l'espai de la "dreta" independentista.

Amb tot, la republicana ha recordat a Junts que els adversaris no són ells, que són "companys de viatge", i els ha demanat que segueixin tenint "les prioritats clares" i amb un "ferm compromís" contra la corrupció. Ha lamentat les crítiques contra ERC i ha reivindicat la "unitat estratègica" de l'independentisme per fer front comú davant dels incompliments del govern espanyol.

Vilalta ha respost així a les paraules aquest dissabte d'alguns dels dirigents de Junts durant el seu congrés. La republicana ha afirmat que els adversaris del moviment independentista són "aquells que espien, reprimeixen i no compleixen amb els compromisos". "No els companys de viatge amb qui compartim objectiu", ha reivindicat.

Davant de noves crítiques a la mesa de negociació amb l'Estat, Vilalta ha tornat a defensar l'aposta d'ERC per la negociació perquè "és la que portarà a resoldre el conflicte polític". "Ni la repressió funciona ni altres alternatives", ha reivindicat. En aquest sentit, ha apuntat que qui no compleix i fa passar per davant els càlculs electorals és el govern espanyol. Per això ha dit que el que cal és capacitat d'unitat estratègica en l'independentisme i no "que alguns s'equivoquin d'adversaris i només ataquin ERC".

Lluita contra la corrupció

D'altra banda, ha demanat que la nova direcció també tingui un ferm compromís contra la corrupció i la mala gestió pública. En aquest sentit, ha lamentat que encara hi ha casos en el marc de la "sociovergència", on ha fet al·lusió al cas del Consell Esportiu de l'Hospital de Llobregat; però també casos relacionats "amb el 3% de l'antiga CIU" o persones que s'enfronten a processos judicials "per mala praxis o casos de corrupció".

Per últim, ha esperat que Junts sigui una organització "estable, fiable i lleial al Govern".

Vilalta ha fet aquestes declaracions des de Sant Vicenç de Castellet amb motiu dels 30 anys del ball de gitanes. Ha estat acompanyada per l'alcaldessa del municipi, Adriana Delgado, de qui ha recordat que està "perseguida" per la justícia espanyola en la causa contra la Mesa del Parlament presidida per Roger Torrent.