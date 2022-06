El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha acorat l'aixecament del secret de sumari sobre la investigació que dirigeix pel suposat espionatge dels mòbils del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i dels ministres d'Interior i Defensa, Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles, utilitzant el software Pegasus. Calama ha citat com a testimoni del cas el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, el 5 de juliol a les 9h. A més, Calama ha ampliat la comissió rogatòria enviada a Israel perquè una comissió judicial encapçalada per ell es desplaci la país i prengui declaració al CEO de NSO Group, l'empresa que comercialitza Pegasus.

El jutge vol prendre declaració a Bolaños com a màxim responsable del departament de Seguretat de Moncloa, tot i que hi ha discrepàncies sobre si la responsabilitat de la seguretat dels mòbils del govern espanyol és seva o és del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

Calama ja va prendre declaració el passat divendres a l'exdirectora del CNI,Paz Esteban, i al funcionari que va elaborar els informes sobre aquesta qüestió. Ara, el jutge decreta l'aixecament del secret de sumari, sense que això impliqui que no el torni a decretar si ho considera oportú.

El passat 18 de maig Calama va tancar la porta a la personació de la Generalitat a la causa adduint que no hi ha cap possibilitat que persones jurídiques públiques –com ho és el govern català- siguin presents al procés. De fet, el jutge no investiga els casos del 'Catalangate', sinó només l'espionatge als mòbils dels ministres i el president del govern espanyol.