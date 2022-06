El Govern ha iniciat la campanya de prevenció d'incendis durant els treballs de sega del cereal. L'Ordre ARP/77/2020 estableix que entre l'1 de juny i fins al 31 d'agost són obligatoris els mitjans d'extinció sempre, independentment del nivell del Pla Alfa. En aquest sentit, els Agents Rurals faran aturar les màquines que no disposin dels mitjans d'extinció obligatoris. En cas que s'activi el nivell 3 del Pla Alfa, entre les 14 i les 17 hores, cal comunicar a la Sala Central dels Agents Rurals l'inici i la finalització de les tasques agrícoles amb recol·lectora o embaladora. Quan s'activi el nivell 2, les picadores de palla acoblades a un tractor no es poden utilitzar entre les 12 i les 18 hores, i amb el nivell 3, en cap franja horària.

L'ordre també recorda que tota la maquinària agrícola s'ha de mantenir en les condicions adequades i fer revisions periòdiques per evitar que es pugui originar un incendi, i també mantenir-les netes de vegetació. Entre l'1 de juny i el 31 d'agost, és necessari disposar d'un tractor amb grades de discos per poder aturar un possible incendi mitjançant llaurades perimetrals, cal reduir la velocitat d'avenç en terrenys pedregosos i amb fort pendent i hi ha d'haver una persona vigilant mentre es realitzen tasques agrícoles amb recol·lectora, picadora de palla o embaladora per si s'iniciés un foc. Un cop el camp estigui recol·lectat, s'ha de fer un perímetre llaurat al voltant del camp quan sigui proper a edificacions i àrees forestals.

Mapa diari de probabilitats d'incendis

El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica elabora diàriament el mapa d'ignició en cereal de secà per causa de feines derivades de la collita. Aquest mapa s'elaborarà fins al 31 de juliol i tracta la probabilitat d'inici d'incendis d'una zona de cereal en relació amb la maquinària de recol·lecció del cereal. No és un mapa de propagació i s'elabora per a totes les zones productores de cereal sense tenir en compte si s'està treballant o no a la zona. Té una escala de 10 nivells (l'1 correspon a la probabilitat d'ignició més baixa i el 10 a la més alta).

Tot i això, el model no és vàlid en cas de precipitacions recents i, per aquest motiu, s'inclou una màscara amb la precipitació dels darrers tres dies. La capa de cereal s'ha extret del mapa DUN 2020, mentre que la pluviometria i humitat relativa s'obtenen de les dades de la xarxa d’estacions automàtiques del Servei Català de Meteorologia. El mapa diari d'ignició de cereal es pot consultar al web http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals.