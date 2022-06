Enxampen un diputat de Vox comprant entrades per a Bruce Springsteen durant el ple del Parlament

El portaveu adjunt de Vox, Antonio Gallego Burgos, ha estat enxampat consultant la web de venda d'entrades per a un concert de Bruce Springsteen aquest dimecres al Parlament, segons ha avançat El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. El fet s'ha produït en un dels moments més rellevants de la sessió: quan es debatia sobre la llei sobre l'ús del català a l'escola, que posteriorment ha quedat aprovada tot i el vot en contra de diferents partits com Vox.

L'interès de Gallego per les entrades no ha passat desapercebut des de les places per a convidats de l'hemicicle. Allà hi havia representants de la comunitat lingüística i els dos principals sindicats. Per fer la gestió, que ha durat diversos minuts, el portaveu ha fet servir tant el seu telèfon mòbil com un ordinador. Durant el procés, també ha fet alguna consulta a un company d'escó.

Això succeeix el mateix dia en què Bruce Springsteen ha anunciat un segon concert a Barcelona després d'haver venut en pocs minuts totes les entrades del primer concert, previst per al 29 d'abril del pròxim any.