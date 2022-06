El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha qualificat a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de "tarat" per haver proclamat la independència. En una entrevista a Planta Baixa de TV3 Rufián ha estat preguntat pels seu premi a 'millor parlamentari 2.0' i per si es penedia d'alguna piulada del passat, concretament el tuit sobre les 155 monedes de plata que va publicar a l'octubre del 2017.

"Dir que no l'has cagat a la xarxa és mentir. Ara, dir que per un tuit meu es va declarar la independència és de tarat, però tarat és qui la va proclamar, no qui va publicar el tuit", ha etzibat.

Hores després, Rufián ha demanat "disculpes" per les declaracions "molt desafortunades". "Demano disculpes a qui s'hagi pogut sentit ofès començant per Puigdemont, Pere Aragonès i Oriol Junqueras. Crec que es podia explicar de maneres molt diferents i jo ho he explicat de la pitjor manera. O sigui que perdó", ha afegit en declaracions des del Congrés. Rufián ha admès que s'ha equivocat després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'hagi desautoritzat dient que "discrepa absolutament" de les paraules de Rufián.