Els docents acaben aquest dijous a nou jornades de vaga –dues d'elles parcials-. A Barcelona ho fan amb una manifestació poc nombrosa que deixa a la vista com la mobilització ha anat a la baixa. Els sindicats ho reconeixen i ho relacionen amb l'esforç que suposa fer vaga però insisteixen que el malestar hi és i no marxaran.

Per això, han reclamat al Departament d'Educació que s'avingui a negociar i han situat la recuperació de l'horari lectiu previ a les retallades per a primària i secundària el curs vinent com a requisit imprescindible. Si no hi ha cap "gran moviment" ni noves propostes, asseguren que les mobilitzacions es repetiran a partir del setembre.

Aquesta nova jornada de vaga arriba un dia després de la darrera reunió de mediació entre els sindicats i el Departament, que va acabar sense acord. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha lamentat que al matí els va semblar que hi havia la possibilitat que haguessin acceptat la seva proposta d'avançar la recuperació de l'horari lectiu al curs vinent per a tots els docents. Ha lamentat però que la proposta que els van fer a la tarda era "pitjor" que l'anterior.

Segons Segura, els van explicar que ho havien intentat però que s'havien trobat amb un "esculbl final" al Departament d'Economia. Per això, ha demanat a aquesta conselleria "que faci els esforços necessaris" per desencallar el conflicte i dotar d'una inversió "digna" l'educació de Catalunya.

Tant ella com la portaveu de la CGT, Marta Minguella, com el de Professors de Secundària, Xavier Massó, han insistit que aquest punt és irrenunciable. Minguella ha afegit que Educació sap des del març que això és el que ho pot fer desencallar tot, tot i que ha puntualitzat que no abandonaran la resta de peticions si n'obtenen aquesta.

Segura ha valorat que el conflicte "s'ha de desescalar d'alguna manera" i ha apuntat que "encara es pot aconseguir". En aquest sentit, Teresa Esperabé (CCOO) ha explicat que en les assemblees fetes pel seu sindicat la conclusió obtinguda és que fins ara les propostes de la conselleria han estat insuficients. Per això, ha reclamat a Educació que posi sobre la taula "propostes de veritat" i entre aquestes ha insistit també en la moratòria en l'avançament del curs escolar.

Més mobilitzacions al setembre

Tots ells han alertat que si això no passa el curs vinent "no començarà amb normalitat". El portaveu de la Intersindical, Bernat Pèlach, ha afirmat que encara hi ha temps per arribar a un acord i que, de moment, no s'han concretat quines mobilitzacions es podrien fer al setembre. Sí ha volgut deixar clar que si l'acord no arriba, aquestes protestes hi seran. "En una setmana o dues es poden anunciar noves tandes", ha manifestat.

D'altra banda, la portaveu de la UGT, Lorena Martínez, ha volgut incidir en la reclamació de la retirada del decret de plantilles. Aquest dijous s'han fet les adjudicacions provisionals als centres i ha criticat que hi ha persones amb anys d'experiència que s'han quedat sense vacant mentre d'altres acabades d'arribar al sistema tindran plaça en un centre. "Això és vergonyós", ha dit.

Per últim, Andreu Granollers (USOC) ha lamentat que a la Conselleria "no hi ha cap voluntat ferma de diàleg" i ha criticat l'actitud "dictatorial" que hi impera. Ha afegit que Cambray té a tota la comunitat educativa "en contra".

Amb la vaga d'aquest dijous, USTEC, CCOO, la Intersindical, Professors de Secundària, UGT i la USOC han tancat un cicle de vagues que va començar al març. Les aturades es van convocar després de l'anunci de l'avançament del curs escolar però els sindicats han insistit sempre que aquesta va ser la gota que va fer vessar el got i que la llista de retrets cap a Educació era llarga. La retirada de l'ordre de calendari, dels nous currículums, arribar al 6% del PIB en Educació, estabilització del personal i la retirada del decret de plantilles han estat altres de les demandes.

La manifestació de Barcelona ha anat de la plaça Universitat a la de Sant Jaume, on els manifestant han tornat a demanar la dimissió del conseller Josep Gonzàlez-Cambray i han cantat proclames en contra de la seva política educativa.

Educació demana negociar

Per la seva banda, aquest matí la secretària de Transformació Educativa del Departament d'Educació, Núria Mora, ha afirmat que hi haurà noves propostes "sempre i quan" tornin a les meses sectorials i es pugui negociar en aquest context. En declaracions a TV3, ha retret als sindicats que han parlat sempre de crisi a crisi i que des del febrer no s'hagin assegut en gairebé cap mesa sectorial. Ha retret també que parlin d'un inici de curs sense normalitat "perquè les condicions laborals no es poden revertir totes ara mateix" i els ha reclamat que permetin aquest inici de curs "amb normalitat". Ha afegit que l'inici el 5 de setembre és "inamovible".