El secretari general de Vicepresidència, Ricard Font, no assistirà avui a la roda de premsa prevista amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per abordar el passos a seguir amb les infraestructures al Vallès. Entre els elements que es tractaran, hi ha previst que es defineixi el futur de la B-40, que connecta Abrera i Terrassa.

La presència del secretari general estava prevista juntament amb la dels alcaldes de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès, en un acte al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Territori justifica l'absència com una "mostra de rebuig per la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya", i s'emplaça a la reunió de la Comissió Bilateral d'Infraestructures de divendres vinent. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja havia avançat aquest matí que la proposta que la ministra planteja avui no es basa "en cap acord concret".

Obstacles per tirar endavant part de la B-40

L'acte ha de servir per definir el futur d'una de les vies més reclamades pel sector econòmic de l'entorn del Vallès Occidental com ho és la B-40, altrament coneguda com el Quart Cinturó, en el seu tram entre Terrassa i Castellar del Vallès, passant per Sabadell. Aquesta part del traçat, però, ha trobat diversos obstacles de manera històrica, donat que s'ha reclamat el consens amb el territori per determinar el pas de la carretera, que d'altra banda hauria de descongestionar la pressió per vies urbanes a la ciutat de Sabadell i facilitar la connexió entre Castellar i vies d'alta ocupació com la C-58.

La creació d'un traçat entre Terrassa, Sabadell i Castellar hauria de donar pas al que es coneix com a Ronda Nord de Sabadell, i que permetria connectar amb la Ronda Oest de la ciutat i enllaçar, així, amb l'autopista C-58 sense necessitat de crear la capital vallesana.

Illa critica la decisió de Territori

Per la seva banda, el líder del PSC, Salvador Illa, ha criticat que el Departament de Territori planti aquest divendres al migdia la ministra. "És l'actitud que justament no convé a Catalunya", ha valorat Illa, que ha titllat l'absència del Govern "d'injustificada".

Territori argumenta que és "una mostra de rebuig per la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya" i s'emplaça a la reunió de la Comissió Bilateral d'Infraestructures de divendres vinent. "Menys baralles, menys estar pendents dels tuits i més treballar, això és el que ens convé", ho ha reblat.