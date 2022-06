El Govern habilitarà a partir dels propers caps de setmana un carril addicional nou a l'autopista AP-7 nord entre Sant Celoni i Parets del Vallès, que se sumarà als 40 km de carril addicional a l'AP-7 sud. També hi haurà un carril addicional a la C-32 nord, de Llavaneres a Montgat. Així mateix, en les properes setmanes entrarà en funcionament un sistema de grues en diferents punts estratègics de l’AP7 per retirar vehicles accidentats amb celeritat, així com l’entrada en vigor de les restriccions de circulació de camions per Sant Joan, tots els caps de setmana de juliol i dates d’especial intensitat de la mobilitat.

Entre d’altres mesures també s’establirà una limitació de la circulació de camions per la dreta i a 80km/h en el tram d’AP-7 de dos carrils al sud del país i al tram central de l’AP-7 els dies d’especial confluència de trànsit, els divendres o bé els dies previs a un festiu a partir de les 5 de la tarda. I també es treballa en un pla d’aparcaments per a transportistes que garanteixi el descans dels transportistes en diferents punts de l’AP-7. Per controlar la velocitat, el Departament d’Interior licitarà aquest 2022 la instal·lació del sistema de velocitat variable a la C-58 i la iniciació dels projectes per instal·lar sistemes de velocitat variable a l’AP-7 centre (entre Santa Perpètua de Mogoda i el Papiol), a l’AP-7 nord (entre Sant Celoni i la Roca del Vallès), i a la C-33 (entre Parets del Vallès i el Nus de la Trinitat). Aquestes mesures que s’haurien d’afegir a la proposta feta pel Govern de reduir a 110km/h la velocitat a l’AP-7 i a 100km/h en trams on hi ha acumulació d’accidents a la part central de l’AP-7/B-30. L’Executiu català considera que l’alliberament dels peatges s’ha fet "sense cap planificació" i que hi ha un problema estructural a l’AP-7 i reclama un compromís clar del govern espanyol amb les infraestructures a Catalunya com l’ampliació d’un tercer carril a Tarragona, la connexió de l’AP-7 amb l’A-7 per derivar part del trànsit a aquesta autovia gratuïta, l’ampliació de la capacitat de l’enllaç de l’AP-7 amb l’A-2 en sentit nord a Martorell o la finalització de les obres de la N-II entre Tordera i Vidreres. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat aquest dimarts al Govern un informe de mesures per una millor gestió del trànsit i la velocitat amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat i les retencions a les carreteres catalanes. L’informe mostra que, a nivell de sinistralitat, hi ha un 22% menys d’accidents amb víctimes mortals o ferits greus al conjunt de la xarxa viària que el 2019, però només hi ha hagut un mort menys, 74 davant de 75. L’AP-7 concentra el 20% de les víctimes mortals de tota la xarxa viària catalana amb 14 fins ara: set vianants, cinc per encalços i dos per altres motius. Per reduir els accidents, els Mossos d'Esquadra faran més controls de velocitat, alcohol, drogues i transport de mercaderies. Pel que fa al nivell de retencions, no n'hi ha més que el 2019. En el darrer pont de la Segona Pasqua, el total de quilòmetres de retencions va ser un 47% més baix que el 2019. Tot i que el total de la mobilitat és similar a l’any 2019, l’AP-7 i la C-33 han incrementat prop del 40% el trànsit total.