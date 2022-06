Acció Climàtica ha acordat amb organitzacions agràries, agrupacions de defensa forestal (ADF), Agents Rurals i Protecció Civil recomanacions en les activitats de sega del cereal en aquelles zones de secà més directament afectades per l'episodi de perill d'incendi a causa de l'onada de calor. Entre les comarques on el Departament demana que aquesta mesura es compleixi hi ha el Solsonès, l'Anoia i el Bages. D'aquesta manera, algunes de les recomanacions acordades són principalment recollir el cereal a primera hora del matí en aquelles zones a tocar del bosc i fer una parada tècnica entre les dos i les cinc de la tarda per fer manteniment de la maquinària. En una reunió celebrada dilluns a la tarda, també s'ha recomanat a cooperatives i magatzems que allarguin els horaris d'entrada de cereal per afavorir que la recol·lecció es pugui fer fins més tard.

Durant la reunió també es va acordar enviar missatges als maquinistes i agricultors amb les recomanacions. El Departament puntualitza que aquestes recomanacions són totalment voluntàries i es vol posar en valor el paper de la pagesia davant situacions d'elevat risc d'incendis, tant per l'important esforç realitzat els darrers anys adoptant mesures preventives, com en la seva conscienciació per minimitzar el risc quan les situacions climatològiques són adverses. També per la important ajuda que presten davant d'incendis, on el treball amb la maquinària agrícola en els camps de cereal és imprescindible per al seu control.

Una situació que persistirà fins diumenge

El Departament ha elaborat un informe de perill que es va iniciar dilluns i s'allargarà tota la setmana i que té una afectació més severa a les comarques de l'Anoia, el Bages, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès i Urgell. Precisament és en aquestes comarques on cal incidir en les recomanacions durant les feines de collita de cereal.

La situació de vent del sud que afecta aquests dies Catalunya és persistent i amb temperatures molt superiors a les habituals per a l'època i humitats relatives molt per sota, amb la possibilitat de vents de component sud diürns durant alguns dies. A més, les humitats relatives són extremadament baixes i no es recuperaran durant la nit. Implicarà un increment del perill amb la presència del nivell molt alt en els indrets de l'interior amb més falta d'aigua.

A banda de les comarques d'afectació principal, també hi ha altres comarques afectades parcialment, que són l'Alt Camp, l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, el Baix Camp, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Barcelonès, el Berguedà, la Conca de Barberà, el Garraf, el Gironès, el Maresme, el Moianès, el Pallars Jussà, el Pla de l'Estany, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Selva, el Tarragonès, la Terra Alta, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Campanya de suport a la sega

Des de la setmana passada ja està en marxa la campanya de la sega per reduir el nombre d'incendis agrícoles i forestals relacionats amb els treballs de la sega de cereals i minimitzar-ne els danys. L'operatiu de vigilància està format pel Cos d'Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) del Departament d'Acció Climàtica i representants d'agrupacions de defensa forestal.

Durant aquest episodi de perill la campanya es mantindrà amatent i els efectius es desplegaran de manera estratègica pel territori i faran itineraris diaris a les zones de treball per intentar cobrir el màxim de territori i poder donar una resposta ràpida davant de qualsevol incidència relacionada amb la sega.