La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha anunciat aquest dijous que no faran la reunió Bilateral amb l'Estat del juliol "perquè no hi ha cap traspàs important sobre la taula". "Primer hem de tancar la crisi de Pegasus i després podrem parlar d'altres elements", ha afegit. En un acte a Forum Europa – Tribuna Catalunya, la consellera ha dit que el Govern no vol una bilateral "d'una foto" i ha advertit al govern espanyol que no es reuniran en aquest format fins que "es donen les condicions", és a dir, que es parli abans sobre "temes antirepressius i sobre drets fonamentals". "Per la resta, les relacions no estan normalitzades", ha conclòs. A més, Vilagrà ha tornat a reclamar una "negociació real i intensa" a la taula de diàleg.