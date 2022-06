El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJCV) ha decidit finalment citar com a imputada la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, en la causa que investiga el tractament del seu departament a la menor tutelada per la Generalitat que va patir abusos d’un monitor, marit d’Oltra en el moment dels fets. La decisió que acaba de ser comunicada a les parts s’adopta després de l’escrit de la Fiscalia Superior del País Valencià en la qual apreciava indicis racionals de fins a tres delictes presumptament comesos per la consellera d’Igualtat: prevaricació, abandonament de menors i omissió del deure de perseguir delictes.

La fiscal superior, partint de l’exposició raonada de fets realitzada pel Jutjat d’Instrucció número 15 de València, veia indicis d’un «pla preestablert» per ocultar i desacreditar els abusos relatats per la menor. Així parla d’una suposada ordre verbal que «no va ser escrita, donada la seva flagrant il·legalitat», i que hauria donat Mónica Oltra com a superior jeràrquica de tots els funcionaris investigats i dirigida als mateixos perquè incoessin una informació paral·lela a la judicial «per desvirtuar la credibilitat de la menor».

Per contra, la vicepresidenta havia sol·licitat al TSJCV que arxivés la causa contra ella perquè «no hi ha indicis objectius de criminalitat que justifiquin l’obertura d’un procés penal». En el seu primer recurs formal, després de personar-se en la causa el 19 de maig, la vicepresidenta assegurava que no va ordenar obrir l’expedient sobre els abusos del seu exmarit a una menor tutelada (fets condemnats per la secció segona de l’Audiència de València i pendent d’un recurs davant el Suprem). «Cap funcionari de la Generalitat, ni treballadors d'entitats col·laboradores van rebre ordre, suggeriment, indicació o consigna, ni directament ni indirectament, per part de la senyora Mónica Oltra perquè s'actués d'una manera o l'altra i en concret perquè s'obrís un expedient informatiu o perquè ocultés dades de la investigació o perjudiqués d'alguna manera la menor».