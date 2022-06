L'Estat defensa que Catalunya és la comunitat amb més inversió en "obra certificada" durant el 2021. Així ho ha afirmat el secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores, després de la Comissió Bilateral d'Infraestructures celebrada sense consellers ni de ministres. Flores ha admès que el pressupost executat a Catalunya (36%) no els satisfà però ha dit que "aquesta situació no reflecteix la realitat". "La realitat és que Catalunya és la comunitat on més obra s'ha certificat", ha dit. El Govern ha sortit de la reunió reiterant que no veu "raons objectives" per la baixa inversió de l'Estat i reclamant que es reverteixi el dèficit que, tenint en compte la disposició addicional tercera de l'Estatut, s'eleva a 12.383 milions d'euros.

En concret, l'executiu català ha reclamat transferències per valor de 3.000 milions i inversions a Catalunya de 9.000 milions per revertir la situació. El secretari general del Departament de Vicepresidència, Ricard Font, ha insistit que "no hi ha cap explicació" per justificar la baixa execució pressupostària a Catalunya que està" a la cua" de la inversió estatal.

"Any rere any en lloc de revertir el dèficit l'eixamplem", ha lamentat Fon, que també ha criticat el retard en l'elaboració dels projectes com els que inclou el pla de rodalies del 2008, fet que allarga qualsevol inversió que es vulgui tirar endavant. "Quina és la justificació que 14 anys després no tinguem els projectes fets", ha lamentat.

D'altra banda, finalment no s'ha tractat la proposta del ministeri de Transports sobre la B-40 perquè el Govern ha argumentat que la "comissió bilateral no és el lloc" per fer-ho.