El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dissabte "tota la prudència irresponsabilitat" davant l'alt risc d'incendis a Catalunya. "No abaixem la guàrdia", ha reclamat Aragonès en una piulada a Twitter, en què ha subratllat que "els bombers i els serveis d'emergència estan lluitant incansablement conra els incendis". D'altra banda, el president de la Generalitat ha recordat que les temperatures "segueixen sent extremadament altes". Aragonès va defensar aquest divendres al vespre, en una visita al Centre de Comandament Avançat al Complex Central de Bombers de Bellaterra. l'estratègia de priorització que han dut a terme els Bombers per atacar els diversos incendis simultanis.