Les condicions meteorològiques de l'última setmana a Catalunya han facilitat que, des de dimecres, s'hagin registrat a Catalunya uns dos-cents incendis forestals, amb una mitjana algunes jornades d'uns 60 focs, un escenari que ha recordat al cos de Bombers el que es va viure a la dècada dels anys noranta.

El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat, Joan Delort, ha agraït aquest diumenge el "treball", l'"esforç" dels Bombers de la Generalitat, dels bombers voluntaris, de les associacions de defensa forestal, de Creu Roja, d'ajuntaments, pagesos i de la Unitat Militar d'Emergències (UME), "que des de la primera mitjanit ja era aquí".

"A tots ells, un missatge d'agraïment", ha dit Delort abans d'advertir que "la cosa no s'ha acabat" i queda encara feina per fer, amb unes prediccions meteorològiques que poden convertir l'aire en el pitjor enemic dels equips d'extinció.

David Borrell, cap dels Bombers de la Generalitat, ha narrat, per la seva banda, que la simultaneïtat d'incendis des del dimecres recorda a la situació que va viure aquest cos, no els bombers d'ara, als anys noranta, quan es comptava amb menys mitjans.

Borrell ha incidit "en l'evolució" que hi ha hagut des de llavors en la gestió dels incendis forestals, per la qual cosa "ja no es va a l'actuació reactiva, sinó que hi ha més capacitat d'anàlisi".

"Hi ha més musculatura en els bombers, que tenen més mitjans, que també han evolucionat", ha agregat.

Delort, d'altra banda, ha llançat als veïns dels municipis on hi ha incendis un missatge de tranquil·litat. "Som conscients que hi ha preocupació", ha indicat, encara que es digui que un foc està en fase de control, i que veure el fum "genera certa alarma".

"Que ningú pateixi", ha demanat el director general, que ha precisat que "l'important" és "perimetrar" el foc i que no creixi.

Aquest diumenge, els Bombers han destinat a la lluita contra els incendis vint vehicles d'aigua i lleugers, 400 efectius, i 25 mitjans aeris, alguns d'ells cedits pel govern central i el de Castella-la Manxa.

Els Agents Rurals, per la seva banda, mantenen aquest diumenge el nivell 3 (extrem) de risc forestals a 93 municipis de 13 comarques, així com la prohibició d'accedir als espais naturals de Baronia de Rialb, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Montsant.

Els bombers, a més, han demanat als ciutadans que s'abstinguin d'anar a "veure el foc" perquè la seva presència a les zones d'incendis dificulta el seu treball i compromet la seguretat dels curiosos.