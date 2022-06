El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha advocat per impulsar mesures localitzades al territori per evitar més incendis de cara a la revetlla de Sant Joan, però el Govern descarta prohibir la venda de petards, com ha reconegut aquest dilluns el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat, Joan Delort.

«Hem de creure que la gent té dos dits de front, significa que és una responsabilitat compartida i social. Això de prohibir, què hem de fer, la llei seca dels petards?», ha defensat Delort en una entrevista de Catalunya Ràdio aquest dilluns.

Delort ha advocat perquè, en cas d’impulsar-se prohibicions, siguin «en llocs molt concrets i per motius molt concrets, però no generalizades», i ha instat la ciutadania a discernir quan i on es poden tirar petards. Ha destacat que les mesures promogudes de cara a Sant Joan estaran condicionades per la situació meteorològica de les hores prèvies, i ha augurat que si les pluges afecten tot Catalunya les condicions per afrontar la revetlla seran «molt millors».

Barcelona recomana no llançar coets ni fanalets per Sant Joan

La capital ha preparat un dispositiu per afrontar una revetlla de Sant Joan de tornada a la normalitat, amb la previsió de fins a 60.000 persones a les platges. Aquesta arriba però en una situació de risc molt alt d'incendis i per això els Bombers de Barcelona han recomanat no llançar coets ni fanalets i extremar al màxim les precaucions.

A més, es reforçarà la lluita contra les agressions sexuals i masclistes, amb vuit itineraris segurs, a la zona de platges però també al Born, i l'activació d'un nou punt lila a les platges que es mantindrà durant l'estiu. La Guàrdia Urbana i els Bombers tenen previst fer ús dels drons en el dispositiu de seguretat. Pel que fa a la neteja, hi haurà 366 operaris i es col·locaran 2.600 papereres extra.