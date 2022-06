El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalat per unanimitat el decret del Govern per donar resposta al 25% en castellà a l'escola. A les conclusions del dictamen, l'òrgan constata que la norma no vulnera ni la Constitució ni l'Estatut "pel que fa a l'omissió de la declaració del castellà com a llengua vehicular". El CGE també apunta que la norma no se salta la Constitució ni l'Estatut amb el criteri d'inaplicació de percentatges en l'ensenyament de l'ús de llengües.

El consell executiu va aprovar el decret el 30 de maig, i ara caldrà que el Parlament el convalidi. L'informe al CGE, que no és vinculant, el van demanar Vox, Cs i el PPC.