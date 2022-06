El 061 Salut Respon compta des de dilluns amb una taula especialitzada de professionals de salut mental per atendre casos de risc elevat de suïcidi. Aquesta taula incorpora personal d'infermeria i psicologia i, per primera vegada, també la figura d'un psiquiatre que actua principalment com a consultor. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha apuntat que gairebé 6.000 persones van trucar al 061 l'any 2021 amb alguna ideació suïcida. Per això, s'ha considerat que calia articular una taula de resposta específica, de la qual en formen part una cinquantena de professionals entre infermers, psicòlegs i psiquiatres.

La cap de la Unitat d'Atenció no Presencial del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Núria Torres, ha indicat que han vist un increment molt notable de les consultes vinculades al suïcidi en comparació amb abans de la pandèmia. Mentre que el 2019 les consultes lligades a ideació suïcida o les lesions autoinfligides eren unes 35 setmanals, han augmentat fins a les 178 setmanals aquest 2022. Torres ha recordat que el 061 atén des de fa temps consultes de salut mental, però ha destacat que amb la taula especialitzada es fa un pas més endavant. Per això, ha fet una crida a la ciutadania a confiar-hi i trucar al telèfon si ho necessiten. "Estem a la seva disposició", ha dit.