Els parcs naturals gestionats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural comencen a implementar mesures per ordenar el seu accés aquest estiu i evitar aglomeracions que posin en risc la capacitat d’acollida del medi natural, com ja van començar a fer l’estiu passat. Totes aquestes accions s’emmarquen dins del pla de xoc endegat pel Departament per compatibilitzar la protecció del paisatge, la flora i la fauna amb la pesca, l’agricultura, la ramaderia i les activitats d’oci i turístiques. Entre les mesures hi ha serveis de bus llançadora i l’obertura d’aparcaments amb reserva prèvia.

Parc Natural Cadí-Moixeró

Al Parc Natural Cadí-Moixeró, enguany com a novetat s’implantarà una prova pilot de servei de bus llançadora a l’entorn del Pedraforca que farà el recorregut Gósol-Saldes-Mirador de Gresolet. La prova pilot s’efectuarà entre l’1 i el 15 d’agost. El servei estarà en funcionament de 7 a 14 hores i de 15 a 17 hores.

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser,

Aquest és el cas del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, que ja va començar a aplicar la regulació de l’accés motoritzat el 4 de juny. Les limitacions, que estaran vigents fins a l’octubre, es duran a terme conjuntament amb l’Ajuntament de Queralbs (Ripollès) i seran per als vehicles que vulguin accedir tant a la collada de Fontalba com a les Gorges del Freser i el paratge de Daió de Baix. Els mesos de juny i juliol, la regulació estarà vigent en caps de setmana i festius, mentre que a l’agost passarà a ser diària. A partir dels mesos de setembre i octubre, tornarà a estar vigent només en cap de setmana.

En el cas de la collada de Fontalba, es limita l’accessibilitat a 60 vehicles sota reserva prèvia i amb un pagament anticipat de 5 euros per vehicle i dia. Pel que fa a l’accés a Daió de Baix, que és punt de partida del camí que porta a peu cap a les Gorges del Freser i Coma de Vaca, cal deixar el cotxe a l’aparcament que hi ha pocs metres abans de l’acabament de la pista i que té capacitat per a 44 places. El pagament també serà de 5 euros per vehicle i, en aquest cas, no caldrà reserva prèvia. Es podrà realitzar mitjançant targeta bancària a la barrera de l’inici de la pista de Daió.

Així mateix, no està permès aparcar vehicles al llarg de la pista pavimentada de Daió, ni tampoc a la placeta que hi ha al final de la pista ni a la carretera de Serrat.

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Al Parc Natural de l’Alt Pirineu, conjuntament amb l’EMD d’Àreu, es regula de nou l’accés motoritzat a la Pica d’Estats a través d’un sistema de reserva d’aparcament en línia a la Vall Ferrera, que començarà el dia 23 de juny i es perllongarà fins l’11 de setembre (del 23 juny al 24 juliol i del 9 a l’11 de setembre només en caps de setmana i la resta, tots els dies). El preu de la reserva és de 5 euros en el cas dels cotxes i de 2 euros per a les motos.

Aquest sistema es va començar a implementar l’any passat amb èxit i el van emprar més de 5.000 persones, amb una mitjana diària de 136 persones, amb la qual cosa es va evitar la massificació excessiva de l’espai.

Enguany també es preveu implementar una prova pilot similar per ordenar i limitar l’accés motoritzat a la Vall de Bonabé, que es farà durant el mes d’agost.

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

En el cas del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a partir del mes de juliol, a banda de l’ús dels aparcaments habilitats als accessos del Parc, enguany conjuntament amb el Conselh Generau de la Val d’Aran s’establirà un servei de reserva prèvia i pagament de l’aparcament dels Banhs de Tredòs. Així mateix, seguirà en funcionament el servei de transport públic des d’aquest aparcament fins a l’accés al refugi de Colomèrs.

D’altra banda, un any més estarà actiu el servei del bus del Parc. Aquest servei, inclòs en el projecte Interreg Europe Last Mile, va transportar l’any passat 8.000 persones.

Parc Natural de Cap de Creus

Al Parc Natural de Cap de Creus, conjuntament amb l’Ajuntament de Cadaqués, des del 15 de juny torna a funcionar el servei de bus llançadora des de l’aparcament d’Es Corral d’en Morell fins al Far de Cap de Creus, atès que no es permet el pas de vehicles per la carretera entre el municipi i el far durant el període estival per evitar la massificació en aquest paratge protegit. El servei estarà en funcionament tots els dies des del 24 de juny fins al 30 de setembre. També hi haurà restriccions a l’accés de les cales de Roses amb vehicles de quatre rodes a partir del 15 de juliol i l’Ajuntament de Roses ha habilitat diversos punts d’aparcament.

Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter

Al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, conjuntament amb l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, es tanca l’accés per a vehicles a tot el massís del Montgrí entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Així mateix, entre l’1 de juliol i el 31 de setembre s’habilitarà un aparcament temporal per regular l’excés de vehicles a la zona de la Gola Sud i la Fonollera.

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, com és habitual, s’establiran controls per evitar la sobreocupació i les cues en els aparcaments habilitats. Així mateix, en els espais naturals protegits que gestiona el Consorci de l’Alta Garrotxa, com la riera de Sant Aniol, hi haurà servei de reserva prèvia a l’àrea d’acollida de Sadernes els mesos de juliol i agost, entre d’altres mesures.

Parc Natural del Delta de l’Ebre

Al Parc Natural del Delta de l’Ebre, l’Ajuntament de la Ràpita tornarà a posar en marxa la regulació de l’accés dels vehicles al Trabucador de l’1 de juliol al 31 d’agost. Únicament es podrà aparcar des de les 6 h fins a les 23 h i resta prohibit circular i estacionar de les 23 h a les 6 h. La reserva per utilitzar l’aparcament es pot fer a través del web lotrabucador.cat.

A la Platja de l’Eucaliptus, s’ha abalisat amb pals i cordes la pista d’arena principal per tal de canalitzar el pas de vehicles i ordenar l’aparcament. L’objectiu principal és protegir les zones amb vegetació natural d’aquest espai. L’Ajuntament d’Amposta reforçarà la informació amb dos agents cívics durant el període estival. La platja també disposarà d’una zona per a gossos (lligats) i d’una àrea per a pesca. Com en altres zones de Parc, la pernoctació no està permesa. A la platja de la Marquesa-Punta del Fangar, l’Ajuntament de Deltebre manté obertes dues zones d’aparcament, una a la platja de la Marquesa i l’altra a la Bassa de l’Arena, que els mesos de juliol i agost serà de pagament.

Parc Natural dels Ports

Pel que fa al Parc Natural dels Ports, l’Ajuntament d’Arnes començarà a aplicar aquest mateix cap de setmana la regulació de l’accés de vehicles als Estrets (per Biarnets) i al Toll del Vidre. A partir del juliol, l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan també té previst aplicar la seva regulació de l’accés motoritzat als Estrets (per Lliberós) i al Canaletes. Aquests aparcaments, associats a zones de bany i descens de barrancs, seran de pagament. El Parc Natural donarà suport a l’ordenació dels accessos amb la presència de personal informador els dies de màxima afluència de juliol i agost.