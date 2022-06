La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha reivindicat el paper de la llengua catalana com a "nervi de la nació" en l'acte per l'arribada de la Flama del Canigó al Parlament. Borràs ha alertat que precisament el català és "el flanc on es dirigeixen la majoria d'atacs" dels darrers anys per part de la justícia espanyola, amb el cas del català a l'escola com a exemple recent. La llengua ha estat la gran protagonista de l'acte, que ha comptat amb les intervencions del president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i de l'expresident d'Acció Cultural del País Valencià Eliseu Climent. Tots tres han coincidit en defensar la unitat dels Països Catalans amb la llengua com a "columna vertebral" de la nació.

Durant el seu discurs Borràs ha posat en valor que "lluny del supremacisme d'altres patriotismes" en el cas català la identitat "s'expressa amb un simple gest d'adhesió" i n'hi ha prou per formar part de la comunitat amb "aprendre i utilitzar la llengua". Segons creu, precisament per això el català es veu "sota el setge" de la justícia espanyola. La presidenta ha assenyalat el paper del català com a "columna vertebral" de la nació. "La llengua ens defineix, la llengua és la pàtria i defineix la identitat i el sentiment de reconeixement i pertinença", ha remarcat Borràs. Per la seva banda, Antich ha alertat sobre el retrocés del català a diferents àmbits, com per exemple l'escola, el lleure o els formats digitals. Precisament per això ha recordat la importància del Pacte Nacional per la Llengua, així com la "cadena de compromisos imprescindibles" per "salvar la llengua". D'altra banda, el president d'Òmnium ha apel·lat a la "consciència i l'acció" davant un Estat que "desplega tota la seva maquinària per atacar la llengua i fracturar la societat catalana". La Flama, procedent del Canigó, ha arribat acompanyada de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, dels geganters de Parets del Vallès i dels geganters de Casablanca de Sant Boi de Llobregat. Després dels parlaments, Borràs ha estat l'encarregada d'encendre els onze quinqués que duran la flama arreu del país per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. L'acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat Pere Aragonès, així com de diversos diputats del Parlament i membres de la Mesa.