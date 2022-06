L'operació sortida de la revetlla de Sant Joan comença a registrar les primeres cues a la C-55. La carretera acumula al seu pas per Castellgalí, des de 3/4 de cinc de la tarda, fins a tres quilòmetres de retencions. La circulació és densa en el sentit nord de la marxa, cap a Manresa. A les 17 hores, el servei de Trànsit ha informat de la formació de cues la C-16. Hi ha quatre quilòmetres des de Castellgalí cap a Berga.

Més de 60 quilòmetres de congestió a les carreteres catalanes

104.728 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les tres i les sis de la tarda d'aquest dijous, en el marc de l'operació sortida pel pont de la revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La xifra representa gairebé el 25% de la total prevista, de 450.000 vehicles fins demà a les tres de la tarda. Segons l'SCT, en comparació amb el dia equivalent del 2016, quan es van donar unes condicions de calendari similars a la d'aquest any, els 104.000 vehicles representen un 15% menys que els que van sortir aleshores. A les sis de la tarda es mantenien congestions de fins a 60 quilòmetres a la xarxa viària catalana, especialment a l'AP-7 i a l'A-2.

La via que presenta més complicacions és l'AP-7, autopista que ha experimentat un augment de circulació del 40% des que ha deixat de ser de pagament. A les sis de la tarda d'aquest dijous registrava 15 quilòmetres de circulació amb congestió a Martorell en sentit sud, 11 a Granollers en sentit nord i 10 a Llinars del Vallès també en sentit nord.

De la seva banda, l'A-2 presentava 21 quilòmetres de congestió a Castellbisbal en sentit est.

També hi havia cues a la B-20 a Montgat, a la B-23 al Papiol o a la B-24 a Vallirana, entre d'altres.

🔴 20 km de retenció a l'AP-7 entre Granollers i Cerdanyola ➡ GIR



ℹ🔄 https://t.co/7bzpWAS0rJ pic.twitter.com/szPeBKUWTw — Trànsit (@transit) 23 de junio de 2022

Segons el Servei Català del Trànsit, la Ronda Litoral presenta 11 quilòmetres de circulació densa amb alguna retenció en direcció Nus de la Trinitat. I la situació és similar a la Ronda de Dalt en la mateixa direcció, on hi ha 10 quilòmetres on els vehicles troben retencions.