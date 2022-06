Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 57 persones durant la darrera nit, en el marc del dispositiu especial per garantir la mobilitat, la seguretat i l'ordre públic durant la revetlla de Sant Joan. Del total de persones detingudes, n'hi ha vuit per delictes contra el patrimoni i quinze per violències masclistes, segons el balanç del Departament d'Interior i que inclou les actuacions policials entre les deu de la nit de dijous i les deu del matí d'aquest divendres. A la ciutat de Barcelona, els Mossos investiguen també la mort d'un home per arma blanca i l'intent d'homicidi a una dona sense sostre.