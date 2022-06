El Parlament ha convalidat amb els vots d'ERC, JxCat i En Comú Podem el decret de resposta al 25% del castellà a l'escola. El PSC-Units, Vox, la CUP-NCG, Cs i PPC hi han votat en contra. El text descarta l'aplicació de percentatges en l'ensenyament, estableix que el Departament d'Educació haurà de validar que els projectes lingüístics s'adeqüen a la norma i assumirà la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes que validi. El Consell de Garanties Estatutàries, a instàncies de Vox, Cs i PPC, va emetre un dictamen avalant el decret perquè no vulnera ni la Constitució ni l'Estatut. El decret complementa la proposició de llei pactada per PSC-Units, ERC, JxCat i En Comú Podem sobre el català a les aules que ja va aprovar la cambra.

D'acord amb el decret, el departament d'Educació assumeix la responsabilitat "legal" dels projectes lingüístics, a més de la "inaplicació" de percentatges de llengua. El text, signat pel president del Govern, Pere Aragonès, i pel conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, concreta que els projectes lingüístics i les mesures adoptades i que no s'ajustin als criteris i objectius bàsics que estableix el decret llei "han de ser revisats en el termini més breu possible" durant el curs 2022-2023 per tal que puguin adaptar-s'hi.

El Consell de Garanties Estatutàries va avalar per unanimitat el decret en constatar que no vulnera ni la Constitució ni l'Estatut pel que fa "a l'omissió de la declaració del castellà com a llengua vehicular" ni en la inaplicació de percentatges en l'ensenyament de l'ús de llengües. L'informe al CGE, que no és vinculant, el van demanar Vox, Cs i el PPC. El Parlament ja va aprovar la llei del català per respondre a la sentència del 25% amb els vots del PSC-Units, ERC, JxCat i En Comú Podem. Els grups han rebutjat tramitar el decret com a projecte de llei. JxCat, CUP-NCG, Vox i PPC havien votat a favor que fos així, i Cs s'hi ha abstingut.

El debat

La diputada del PSC-Units Esther Niubó ha criticat que el decret "trenca l'acord" al qual els quatre grups havien arribat per a la proposició de llei sobre el català. Els socialistes han criticat que el text es va fer "a corre cuita" i lamenten que "no té en compte ni terceres ni quartes llengües". També lamenten que no reculli l'ús "curricular" del castellà, juntament amb el català, com establia la proposició de llei. Finalment, qüestionen que el Govern rebutgi establir percentatges per al castellà a l'escola però que vulguin impulsar un pla de docència del 80% en castellà a les universitats.

El diputat de Vox Manuel Jesús Acosta, ha criticat que el decret "pretén modificar el marc legislatiu per a evitar l'aplicació de la sentència del TSJC". "És un frau de llei", ha denunciat el diputat d'ultradreta.

Des de la CUP, Nogay Ndiaye ha carregat contra el Govern per haver fet un decret "de despatxos, que només ha tingut el consens d'alguns partits polítics, sense comptar en absolut amb la comunitat educativa". També ha alertat que la norma "permet que la responsabilitat torni a recaure en els centres educatius" perquè "lliga l'aplicació de la sentència en el projecte de cada centre".

La diputada dels comuns, Jess González, creu que la convalidació del decret representa "un pas més" en el blindatge del català als centres. I ha justificat el vot favorable a la norma del seu grup per actuar "amb responsabilitat".

La diputada de Cs Anna Grau ha acusat ERC i JxCat d'haver convertit la llengua catalana "en un drap brut" i "una arma de guerra". Els ha acusat "d'hispanofòbia" i d'afavorir "la rancúnia eterna" entre catalans. També ha acusat els comuns d'haver actuat "com a autèntics burgesos d'esquerra".

Pel PPC, Lorena Roldán ha titllat el decret "d'escàndol" i ha dit que caldria una resposta "contundent" del govern espanyol. "Pretenen seguir arraconant el castellà i obliguen les famílies a denunciar un per un els projectes", ha valorat Roldán, que ha insistit que els populars recorreran el decret al TC.

La diputada de JxCat Anna Erra ha celebrat que el decret, juntament amb la proposició de llei, s'ha aconseguit els "instruments per a plantar cara i batalla jurídica i política davant dels tribunals". Mònica Palacín (ERC) ha garantit que el Govern ho farà "tot" per la llengua. També ha lamentat que la CUP, que ha rebutjat el decret, "s'equivoca d'adversari".