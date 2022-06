El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha conclòs la instrucció de la investigació contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i altres persones per possible malversació de fons públics, prevaricació, frau administratiu i falsedat en document mercantil a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Ara la fiscalia té deu dies per demanar l'arxivament o noves diligències, o presentar l'escrit d'acusació. La defensa pot recórrer davant del mateix TSJC.

La causa investiga suposats contractes irregulars quan Borràs dirigia la ILC del 2013 al 2017. Segons el TSJC, Borràs hauria adjudicat indirectament i de forma arbitrària a un conegut seu diversos contractes per milers d'euros relacionats amb la web de la institució.