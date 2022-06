La presidenta del Comitè Científic Assessor contra la Covid, Magda Campins, ha apostat per posar ja la quarta dosi de la vacuna contra la covid a majors de 80 anys i a usuaris de residències. "No veig massa sentit a haver d'esperar a la tardor", ha dit a Catalunya Ràdio. Ho ha justificat pel fet que la incidència de la covid està pujant i està complicant la situació a les residències. Tot i la situació de pujada, ha descartat tornar a les restriccions perquè "epidemiològicament no és necessari" però sí parla clarament de setena onada. Ha afegit que cal conscienciar i protegir els més vulnerables: persones a partir de 60 anys i especialment si tenen altres patologies, a qui ha recomanat tornar a la mascareta en certs interiors.

Sobre la quarta dosi, Campins ha defensat que no es necessita de manera generalitzada per a tota la població però sí per a la gent gran. Ha defensat que administrar-la a aquest darrer col·lectiu permetria baixar la incidència i podria tenir un impacte positiu en ingressos. Ha recordat que es deia d'esperar a la tardor perquè hi hauria noves vacunes ajustades a altres variants, i no a la inicial, però ha recordat que ara ja n'hi ha de noves i que, igualment, no serien vacunes actualitzades.

Padrós alerta sobre la manca de professionals

El president del Col·legi de Metges de Barcelona (COIMB), Jaume Padrós, ha coincidit amb Campins i ha reclamat posat ja la quarta dosi de la vacuna als més vulnerables. En declaracions a RAC1, també ha demanat que les persones que encara no s'han posat la tercera dosi ho facin. Com Campins, també coincideix en la necessitat que gent gran i vulnerable recuperi la mascareta en alguns espais, com aquells que no estiguin prou ventilats.

Per a Padrós, s'està donant la "tempesta perfecta" i ha volgut enviar una missatge d'alerta per la "manca de professionals sanitaris". Ha considerat que molts serveis, si no es reorganitzen, deixaran de ser viables. Per això, ha demanat als partits polítics mesures i decisions valentes. Els ha recriminat també que facin missatges demanant que s'obrin nous serveis perquè ha assegurat que no hi ha personal per garantir l'atenció. A més, ha dit que si s'amplia la cartera de serveis també s'han d'ampliar els recursos.