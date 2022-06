El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va enviar ahir al president de la Generalitat, Pere Aragonès, un document amb 43 propostes temàtiques per tractar en una eventual reunió d’una taula de partits polítics catalans.

En la sessió de control al president català, al ple del Parlament, Illa va tornar a incidir en la seva demanda que es convoqui una taula de grups parlamentaris catalans, que es va reunir en diverses ocasions a proposta del PSC durant el mandat de Quim Torra, però que encara no s’ha convocat durant l’etapa d’Aragonès. Aquesta vegada, Aragonès no va tancar la porta i va reptar Illa a «fixar una proposta de temes» per reunir la taula de partits catalans.

Hores després, Illa li va remetre una carta en la qual argumenta que «el diàleg és l’instrument en democràcia» per construir consensos, acords i «avançar en solucions compartides» i, en moments «d’incertesa i complexitat», resulta «indispensable».

Responent a la invitació que li ha formulat Aragonès en el ple, li va adjuntar un document d’onze pàgines, que ja li va traslladar el febrer, amb 43 propostes dividides en sis blocs: creixement econòmic, infraestructures i cohesió territorial, coneixement, cohesió social, finançament i autogovern.

Per exemple, proposa abordar una llei electoral catalana, la llei de governs i finançament local, una reforma de l’administració de la Generalitat, el Pacte Nacional per la Llengua, un pacte català per la justícia, una llei integral de memòria democràtica, així com un acord per a un finançament autonòmic «just», una reforma fiscal i una nova llei de contractació pública de Catalunya. Entre les qüestions econòmiques a abordar, els socialistes inclouen grans pactes per la indústria, pel turisme, per les energies renovables i contra la despoblació del món rural.