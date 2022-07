Un nen petit de tres anys va morir ofegat ahir divendres a la tarda a la piscina municipal d'estiu de Móra d'Ebre. L'avís del succés es va rebre pels voltants de les 18.00 hores i l'infant va ser atès inicialment pel socorrista de la piscina fins a l'arribada del personal sanitari del SEM (amb dues ambulàncies i l'helicòpter al lloc dels fets). Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar la vida del nen. El menor es trobava de pas amb la seva família per la capital de la Ribera d'Ebre i es desconeixen encara les causes que han provocat el desgraciat accident. L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha decretat dos dies de dol oficial i ha anunciat que tanca provisionalment les instal·lacions durant el cap de setmana.

La piscina municipal d'estiu de Móra d'Ebre, inaugurada l'any 2016, disposa de tres vasos amb una profunditat que va dels 0 metres fins a 1,65 metres. L'ofegament del nen s'ha produït al vas polivalent que és el de major profunditat. "Tant en aquest equipament com a la resta de les instal·lacions esportives municipals es compleixen escrupolosament les mesures de seguretat", ha afirmat el consistori, que s'ha posat a disposició de Mossos d'Esquadra i autoritats judicials "per esclarir les circumstàncies d'aquest tràgic succés". L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés, l'equip de govern municipal i tots els membres del consistori han volgut acompanyar els familiars de la víctima en el seu dol. De fet, una unitat de suport emocional i psicològic del SEM va atendre la família afectada.