L'Assemblea Nacional Catalana prepara una mobilització crítica amb els partits per la Diada de l'11 de setembre. "No ens refiem de ningú, ho farem la gent i per la gent, i aquest és el full de ruta", ha defensat la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu. Sota el lema '11-S i 1-O. Tornem-hi per vèncer: Independència', l'entitat ha remarcat la necessitat d'"obrir un nou cicle polític", on el debat de la independència torni a ser "al centre". "Hem de posar tota la força de la gent per fer aquest canvi", ha indicat Feliu. El format i els detalls de la mobilització s'anunciaran a finals de juliol. Ara bé, l'ANC ha donat a conèixer la samarreta i el logotip. "És de color negre perquè simbolitza la lluita i no rendició", ha dit Feliu.

En una roda de premsa a la seu de l'entitat el vicepresident, Jordi Pesarrodona, ha apostat perquè la Diada d'aquest any sigui la del "reafirmament" del poble. "Quan el poble està mobilitzat i va a una és quan realment tots els que han de seguir el mandat del poble tiren endavant", ha apuntat Pesarrodona. "L'Assemblea ens declarem obedients al mandat del primer d'octubre, el que ens va refermar com a poble per assolir la independència", ha afegit. En aquesta línia, el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, ha indicat que aquest 11 de setembre serà "especial" perquè fa cinc anys del que va ser previ a l'1-O. "Hem de tornar a donar un missatge potent de cara a l'exterior, però també cap al nostre poble. Necessitem un missatge per reafirmar-nos cap als nostres objectius", ha subratllat. A la roda de premsa també hi ha participat el secretari d'Òmnium, Jordi Arcarons, que ha donat suport a la mobilització. "Hem de tornar a sortir als carrers", ha demanat. Crítica cap als partits independentistes L'ANC ha remarcat el missatge crític cap als partits independentistes. "Portem moltes votacions i moltes eleccions amb majories independentistes, les últimes amb un 52% del vot. Però sembla que no serveix per tenir un projecte clar per fer la independència ni per posar-la sobre la taula", ha lamentat Feliu, que ha criticat que aquesta qüestió "no estigui al centre del debat polític". "No podem confiar en els partits per tal que facin aquesta feina i per aquest motiu estem decidits a fer-ho amb la gent", ha defensat la nova presidenta. Així, ha recordat que en el seu full de ruta hi ha la voluntat d'impulsar una llista cívica per les pròximes eleccions al Parlament. "Ha de ser el resultat d'una mobilització popular", ha opinat Feliu sobre la iniciativa. Per tot plegat, l'Assemblea ha fet una crida a la mobilització. "Sortim per fer la independència", han resumit. Anar "més enllà dels personalismes" Preguntada pel cas de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el vot delegat del diputat de Junts Lluís Puig, Feliu ha demanat anar "més enllà dels personalismes". "A vegades ens posem en una política de persones i de baralles estèril que només fa que enterbolir el discurs seriós que hem de posar de fons", ha opinat la presidenta de l'Assemblea.