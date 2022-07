La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que la reunió amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, prevista per aquest divendres a Barcelona servirà per "aprofundir en la concreció" de garanties per al procés de negociació. "Hi anem amb els deures fets", ha garantit Vilagrà en una interpel·lació al ple del Parlament, tot i que no ha concretat quines seran les mesures que demanaran al govern espanyol. Just aquets dimecres es va fer públic que Bolaños i Vilagrà es tornaran a reunir per fixar una data a la trobada entre els dos presidents, Pedro Sánchez i Pere Aragonès. La consellera ha assegurat que aquesta reunió és "fonamental" per a la "recuperació de al confiança".

Vilagrà posat especial èmfasi en la necessitat de fixar unes garanties per a la negociació perquè sigui "d'igual a igual" perquè, al seu parer, els "incompliments" de l'Estat "no fan més que generar desconfiança". La consellera ha advertit el govern espanyol que no acceptaran "només proclames", sinó que s'ha arribat "a un moment crític" entre les dues parts. Durant al seva intervenció Vilagrà sí que ha insistit que ha d'acabar la repressió i ha reiterat que un bon punt de partida seria el conegut com a informe Cilevic. La consellera també ha insistit en la importància de no abandonar la negociació. "No aixecar-nos de la negociació és la millor forma de sortir-nos-en, perquè els problemes no se solucionen sols; asseguts al sofà o llepant-nos les ferides, empitjoren", ha remarcat.