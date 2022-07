La reunió entre Laura Vilagrà i Félix Bolaños ja ha començat. La consellera i el ministre de la Presidència es troben al Palau de la Generalitat des de les 11 hores d'aquest divendres, en una cita preparatòria de la reunió entre els presidents dels dos executius, Pere Aragonès i Pedro Sánchez. Podria ser, fins i tot, que de la trobada d'avui en surti la data de la cita entre els presidents, que ha de tenir lloc aquest juliol. L'executiu d'Aragonès espera que la reunió entre Vilagrà i Bolaños serveixi per "aprofundir la concreció" de garanties, i avançar en una metodologia per desjudicialitzar la política. Des de la Moncloa, però, en rebaixen les expectatives. En acabar la reunió el ministre i després la consellera atendran la premsa.

Tercera reunió Vilagrà-Bolaños

Vilagrà ha rebut Bolaños a la plaça Sant Jaume, i tot seguit han entrat a Palau per reunir-se al despatx de la consellera. Entre tots dos hi havia una taula amb una fotografia de Vilagrà amb els exconsellers i exconselleres de Presidència al Pati dels Tarongers, feta durant una trobada del 23 de novembre de l’any passat. A la foto hi apareixen, amb Vilagrà: Jordi Turull, Meritxell Budó, Elsa Artadi, Neus Munté, Xavier Trias, Josep Bargalló, Francesc Homs, Quim Nadal i Joaquim Triadú.

La d'avui és la tercera reunió entre Vilagrà i Bolaños des que va esclatar l'escàndol del 'Catalangate'. Des de Palau esperen que avui es concretin les "noves condicions i garanties" que va exigir Aragonès per poder "reprendre" relacions amb la Moncloa.

En la darrera trobada entre la consellera i el seu homòleg a la Moncloa, el 22 de juny, van acordar "treballar noves garanties" per reprendre la negociació i -segons la consellera- treballar també sobre "l'agenda antirrepressiva", un punt que després Bolaños va negar.

La reunió de finals de juny va tenir lloc després de les eleccions andaluses, i amb la necessitat de l'executiu de Sánchez de recuperar el suport d'ERC al tram final de la seva agenda legislativa. A banda, també arribava després d'uns mesos de tensió entre els dos governs, primer per l'esclat de l'escàndol d'espionatge del 'Catalangate', que va fer "congelar" les relacions entre governs.

Queixes de Junts

La reunió de Vilagrà i Bolaños a Madrid va provocar les queixes de Junts. El seu portaveu, Josep Rius, va exigir que Aragonès consensués amb el Junts la reunió que ha de tenir al juliol amb Sánchez. La formació de Rius assegurava que no estava al corrent de la trobada entre consellera i ministra, si bé el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró (de Junts) sí que n'estava informat.

Com a conseqüència de l'enèssima picabaralla entre els partits socis de Govern, ERC i Junts es van "comprometre" la setmana passada a millorar la seva coordinació, i a tenir el "màxim traspàs d'informació". L'òrgan de coordinació dels dos partits va abordar la qüestió després de la reunió entre Vilagrà i Bolaños a Madrid.

"Ni desgel ni normalització"

Tant Vilagrà com Aragonès mantenen, tot i les reunions de la consellera amb Bolaños, que les relacions entre la Generalitat i la Moncloa continuen "congelades". De fet, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha reiterat les darreres setmanes que "no s'ha descongelat ni normalitzat res".

El Govern també desvincula la reunió entre Aragonès i Sánchez, que s'ha de celebrar aquest juliol, de la taula de diàleg. El president de la Generalitat va demanar al cap de l'executiu espanyol una reunió per abordar exclusivament l'espionatge del 'Catalangate'. Una de les dates que es contempla és divendres de la setmana que ve, 15 de juliol, i es faria a Madrid.

Així, el Govern manté que no es donen les condicions necessàries, de moment, per recuperar la confiança i reprendre la negociació del conflcite. La taula de diàleg s'havia d'haver reunir "a principis d'any", després de la "represa" de la negociació del setembre del 2021.

En funció de com vagi la reunió d'avui entre Vilagrà i Bolaños, es podrien concretar les bases per tornar a reunir la taula de diàleg. Des de la Moncloa insisteixen que hi hauria d'haver representants de Junts, si bé -per ara- Aragonès manté que els noms han de ser tots del Govern, per contra de la proposta del partit soci, amb representants de fora de l'executiu.

El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha afirmat que "seria molt positiu" i "magnífic" que de la reunió d'avui entre la consellera i el ministre també en surti la data de la pròxima taula de diàleg. "Convindria donar-li una embranzida", ha dit en una entrevista a Rac 1. Iceta també ha defensat que hi participi Junts, i ha apuntat que el seu secretari general, Jordi Turull, seria una persona "absolutament vàlida" per seure-hi com a interlocutor.