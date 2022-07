A data d'avui, s'han notificat a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC), un total de 800 casos sospitosos o probables de verola del mico, dels quals fins al moment 662 han estat confirmats per laboratori i 3 casos per vincle epidemiològic. En aquest moment, hi ha 46 casos més en investigació (24 probables i 22 sospitosos). La majoria dels casos confirmats són homes amb edats compreses entre els 19 i els 66 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 3 de juliol de 2022.

Gairebé tots els casos han presentat febre, astènia, limfadenopaties i exantema. Les lesions en els homes s'han localitzat en les àrees genital, perioral i, en la major part dels casos, també s'han presentat en altres localitzacions. Dos dels pacients han requerit hospitalització i han estat donats d'alta. El mecanisme de transmissió més probable ha estat el contacte durant les relacions sexuals, majoritàriament i sovint en el context d'esdeveniments festius multitudinaris.