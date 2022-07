El ministre de la Presidència del govern espanyol, Félix Bolaños, afirma que l’executiu és “absolutament partidari” de la reforma de la sedició però insisteix que en aquest moment “no hi ha una majoria per abordar-la”. Ho ha dit en una entrevista a ‘El Periódico’, on també ha remarcat “l’esforç” del govern espanyol i català per teixir “punts de trobada” que siguin “transversals” i que superin “d’una vegada els blocs”. Bolaños també es mostra a favor de la desjudicialització de la política, que ha condicionat “la vida i la societat” dels catalans “durant anys”. “Estem aparcant tot això per passar a una nova fase, que és la de la política de veritat amb una aposta claríssima pel diàleg”, sosté.

Tot i això manté que la “llei s’ha d’aplicar” igual que s’ha de fer amb la Constitució. “Ningú està parlant d’això, sinó el contrari: la desjudicialització també és que es compleixin, però per sobre de tot és fer política que sigui útil”, explica. Pel que fa a la taula, Bolaños admet que hi ha posicions molt diferents en els dos executius, però assenyala que tot i això s’està posant el focus “en qüestions i acords” que siguin transversals i que puguin recollir “la voluntat i acord de la majoria de la societat catalana”. Així, destaca la importància d’anar-se “acostant”, i exemplifica l’acord del passat divendres que “enforteix” l’aposta de les dues parts. Finalment, pel que fa a la nova llei de secrets oficials i la reforma de la llei reguladora del CNI, el ministre assegura que pel que fa a la primera es podrà tenir un avantprojecte “molt avançat en les pròximes setmanes”. Referint-se a la segona, afirma que el ministeri de Defensa hi està treballant.