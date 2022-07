Uber va aprofitar les protestes del sector del taxi que hi va haver arreu d'Europa el 2014 per mostrar-se com a víctimes de la reacció dels conductors i acostar-se així a diversos líders polítics. Així ho revela una investigació periodística internacional en què han participat mitjans com 'El País', La Sexta, la BBC, 'The Guardian' i també pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació que explica que l'empresa es va reunir amb l'ara president de la Generalitat, Pere Aragonès, quan aleshores era membre d'una comissió sobre economia col·laborativa. També ho van intentar amb qui presidia el Govern el 2014, Artur Mas, i La Moncloa, Mariano Rajoy, tot i que, segons 'El País', neguen que la reunió s'acabés produint.

Les manifestacions dels taxistes contra l'arribada d'Uber a Europa van generar algunes escenes de violència contra la plataforma i els seus conductors i vehicles. La investigació revela que l'empresa va apostar per capitalitzar aquestes accions per guanyar-se l'empatia de la ciutadania. "Seria molt potent tenir fotos de violència a Barcelona d'aquesta setmana i també d'altres incidents", va escriure el director de Polítiques Públiques d'Uber per a Europa, l'Orient Mitjà i Àfrica, Mark MacGann, segons han publicat els investigadors del cas. L'intent d'acostar-se als polítics també implica l'avui presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Cani Fernández, en aquella època advocada del despatx Cuatrecases que tenia Uber com a client. Ja aleshores la companyia considerava la CNMC com a "principal aliada" per implantar-se a l'Estat espanyol i ara la presidenta de l'òrgan és l'advocada que representava els interessos d'Uber fa una dècada. La investigació internacional també esquitxa el president francès, Emmanuel Macron; l'excomissària de la Unió Europea Neelie Kroes; l'ex-primer ministre irlandès Enda Kenny; l'ex-primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, i l'exministre d'Hisenda del Regne Unit George Osborne, entre altres, que haurien ajudat Uber a entrar als mercats dels seus països adaptant la legislació. En total, les dades extretes de converses filtrades situen fins a 130 càrrecs polítics a la diana d'Uber. Justament fa pocs dies que Uber va anunciar el seu retorn a Barcelona com a servei de vehicles de transport amb conductors (VTC) amb una flota d'uns 200 cotxes.