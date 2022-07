L'advocacia general de l'Estat considera que el recurs de Ciutadans contra els indults als presos independentistes conté arguments que contraposen "judicis propis i personals" als que van servir per aprovar la mesura de gràcia, principalment el de "l'interès públic". Segons l'advocacia, que demana que no s'admeti a tràmit el recurs -segons ha avançat 'El nacional' i ha confirmat l'ACN-, Cs fa servir l'expressió 'raons polítiques' amb un ús "pejoratiu" i la fa equivaldre a 'utilitat pública', el concepte que recull la Llei de l'Indult. L'advocat de l'Estat "no comparteix" aquest ús i, a més, acusa Cs d'oblidar "tant la gènesi de l'indult" com "la història" de la mesura, que en altres ocasions ja ha tingut en compte les raons polítiques.

A l'escrit de l'advocat de l'Estat sobre el recurs concret de Cs contra l'indult de Joaquim Forn al qual ha tingut accés l'ACN, s'explica que "l'enfilall lògic entre la base fàctica de l'indult i els principis i valors a què serveix que concreten la utilitat pública base del mateix, no només són irreprotxables jurídicament sinó que donen compte de l'obligació de transparència assumida en la concessió d'indults".

L'Advocacia també tomba els arguments pels quals Cs posa l'accent en el fet que els penats no han demanat l'indult ni han mostrat penediment, o en el fet que tant la Fiscalia com el tribunal sentenciador estan en contra de la mesura. Tot plegat, afirma l'advocat de l'Estat, "no constitueixen vicis que facin arbitrari l'indult". Alhora recorda que els informes de Fiscalia i tribunal "són preceptius però no vinculants". A més recorda que, des d'un punt de vista jurídic, "no és exigible el penediment".

L'escrit també retreu la "manca de fonament legal" del recurs a l'entorn de l'al·legada inconstitucionalitat de l'indult impugnat. Segons l'advocat, els indults "no impossibiliten que es puguin complir els fins de la pena".

Un altre fet que l'Advocacia retreu a Cs és que els demandants "no tenen la condició jurídica de víctimes, ni directes ni indirectes, dels delictes ara parcialment indultats ni es van personar a la causa penal".

Finalment, l'Advocacia considera que un dels arguments que s'utilitzen per atorgar la mesura de gràcia és que l'indult pretén restablir la convivència i la concòrdia entre catalans o donar una oportunitat per restaurar les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya. "La part recurrent hi pot discrepar, però això no fa inconstitucional ni nul l'indult impugnat", afirma.