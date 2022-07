Un mes després de la lluna de maduixa, la superlluna de juny, arriba la lluna del cérvol, la superlluna del juliol.

Una superlluna es produeix quan l’òrbita de la lluna és més propera (perigeu) a la Terra i alhora està plena. Per això, és lleugerament més brillant i més gran que una lluna plena normal, segons detalla l’agència espacial nord-americana (NASA).

El terme ‘superlluna’ va ser encunyat el 1979 i s’utilitza en l’actualitat per descriure el que els astrònoms anomenarien una ‘lluna plena de perigeu’, és a dir, una lluna plena que es produeix a prop o en el moment en què la Lluna es troba en el seu punt més proper de l’òrbita al voltant de la Terra.

Creixement de les astes

La superlluna del cérvol s’anomena així perquè els agricultors van descobrir que en aquella època de l’any les astes dels cérvols mascles estan en ple creixement, un fenomen que passa una vegada l’any.

En algunes zones dels Estats Units es coneix com a ‘lluna de tro’, perquè passa en temporada de tempestes. I per a la revista ‘Smithsonian’ es coneix com a ‘lluna del salmó’, perquè segons un estudi que va publicar el juny de 2017 és quan els bancs de salmons neden més ràpid i a més profunditat, perquè les llunes plenes il·luminen el seu camí. Finalment, també es coneix com a ‘lluna de fenc’, perquè és quan es cull aquesta planta durant l’estiu.

Màxima esplendor

La ‘lluna de cérvol’ tindrà la seva màxima esplendor dimecres vinent 13 de juliol i es podrà veure en el seu punt més proper a la Terra a les 21.06 hores peninsulars. Per aquesta raó, des d’on es veurà millor a Espanya és Menorca, perquè és el punt situat més a l’est i, per això, on es fa fosc més aviat.

L’última superlluna de l’any serà el 12 d’agost. Es coneix com a ‘superlluna de l’esturió’, ja que és la millor època de l’any per pescar-ne.