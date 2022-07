El Zoo de Barcelona ha iniciat aquest dilluns l’enderrocament de l’antic Aquarama per construir-hi una reserva d’animals. Les tasques de desmuntatge tindran una durada de quatre mesos i compten amb un pressupost de prop de 365.000 euros.

Es tracta d’un equipament que es va inaugurar l’any 1968 i que portava inactiu des del 2015. La previsió és que a partir de la tardor del 2024 aculli espècies que - de forma provisional - es vegin afectades per les obres de millora de les seves instal·lacions habituals. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat la implementació d'un nou model basat en la “preservació de la biodiversitat i la divulgació”.“Els animals tenen drets i sentiments, no estan aquí per l’entreteniment”, ha insistit.