La presidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs, ha denunciat la "desproporció" de les penes que li demana la fiscalia a l'escrit d'acusació, on l'acusa d'un delicte continuat de prevaricació i un de falsedat en document públic amb l'agreujant de prevaler-se del ser caràcter públic. El ministeri fiscal li demana sis anys de presó i 21 d'inhabilitació. En una roda de premsa Borràs s'ha reafirmat en la seva innocència i ha assegurat que aquesta "desproporció" és el que demostra la "persecució política".

Per la seva banda el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat reunir-se amb els altres partits independentistes per fer un front comú. "O l'independentisme es planta o posa catifa vermella a la repressió", ha dit.

En el seu escrit, la fiscalia l'acusa d'haver adjudicat directament i de forma irregular a un amic seu informàtic 18 contractes menors quan ella era al capdavant de la institució de les Lletres Catalanes (ILC) per valor de més de 300.000 euros. En canvi, no l'acusa de malversació de fons públic perquè no veu provat que es pagués un sobrepreu els treballs realitzats.