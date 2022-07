Els dos presidents es troben a la Moncloa en una cita que ha de servir per reprendre el diàleg entre el Govern i l'executiu espanyol, 10 mesos després de l'última reunió de la taula. També és la primera trobada cordial entre Aragonès i Sánchez després del 'Catalangate'. El president català va reclamar fa mesos al president espanyol abordar l'espionatge en una reunió al marge de la taula de diàleg. La cita arriba avui, a les portes de les vacances d'estiu, i després que Laura Vilagrà i Félix Bolaños consumissin la represa de les relacions entre els dos executius.

La consellera reclamava ahir que de la reunió entre Aragonès i Sánchez en sortissin "concrecions, resultats i calendaris". Però Bolaños en refredava les expectatives, i no creu que d'avui en surti la data de la propera taula de diàleg.

El president de la Generalitat confia que la cita d'avui a les 12 hores amb Sánchez sí que serveixi per abordar "a fons" el marc de la "repressió" de l'Estat. Aragonès espera que el president espanyol s'obri a concretar "avenços" en la desjudicialització de la política, segons fonts de Palau. Des del Govern, però, mantenen que "les expectatives no són altes", perquè "les relacions de confiança estan molt danyades", tal com va afirmar dimarts la portaveu, Patrícia Plaja.

L'espionatge a líders independentistes i el cas del programari Pegasus formarà part de la reunió entre Aragonès i Sánchez. Segons Plaja, el 'Catalangate' no forma part de l'ordre del dia de la trobada, però és un tema "prou rellevant" i un dels que més ha "tensat i trencat" la relació entre els executis. Per això "és difícil pensar que no se'n parli", segons la portaveu.

D'altra banda, Bolaños afirmava ahir a TVE que la reunió entre els dos presidents és "important" perquè respon a una "aposta decidida pel diàleg". Amb tot, no va aclarir si de la reunió en sortirà ja la data de la taula de diàleg. "Més que dates, la manera que tenim de treballar és treballar en continguts, i un cop que tinguem l'acord organitzar una taula i a partir d'aquí fer públic l'acord", va argumentar.

Tot i que l'entorn de Sánchez ha anat insistint els últims dies que la intenció del president espanyol és celebrar la taula de diàleg al mes de juliol, fonts de l'executiu posen en dubte que Aragonès i ell anunciïn avui el dia de la celebració.

La taula es va reunir per última vegada el setembre de 2021, ara fa 10 mesos, en el que també va ser la darrera trobada formal entre els dos presidents. Tot i que Aragonès tenia la intenció d'anar-la reunint cada "2 o 3 mesos", no s'ha complet l'acord per reprendre-la "a principis d'any".

Vilagrà i Bolaños van acordar divendres passat que la taula es reuniria almenys en dues ocasions abans d'acabar l'any. Caldrà veure, doncs, si de la cita d'avui a Moncloa en surt una data, algun calendari, o fins i tot algun acord que permeti "normalitzar" les relacions entre els executius. I, sobretot, si aquests pactes es van complint o no.