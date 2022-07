El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha afirmat que és "molt probable" que les restriccions que han entrat en vigor aquest divendres pel risc d'incendi s'allarguin més enllà de dimarts. Ara per ara, les mesures anunciades estan vigents fins a les 00 hores de dimarts però el conseller ha explicat a RAC1 que dilluns hi haurà una nova reunió i veu "molt possible" que es mantinguin perquè les prediccions no indiquen canvis a curt termini. Elena ha demanat la màxima precaució a tota la ciutadania davant d'una situació "extrema". Entre d'altres, s'ha restringit l'accés a nou massissos i parcs naturals i s'han suspès activitats d'educació en el lleure com acampades en alguns municipis.