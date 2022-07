Els treballadors de Repsol de tot l'Estat han començat aquest divendres la vaga de tres dies convocada per denunciar la manca de voluntat de la companyia per arribar a un acord sobre l'increment dels salaris. L'aturada la convoquen STR, CCOO i UGT per denunciar la pèrdua de poder adquisitiu dels 16.000 treballadors de l'empresa. Segons informen els sindicats, a les vuit d'aquest matí el seguiment era del 95% -excloent els serveis mínims- i no s'han produït incidents remarcables. En els piquets muntats a Tarragona, a les sis del matí hi han participat uns 400 treballadors, concentrats en quatre accessos diferents del complex industrial de Repsol, al polígon nord i sud. Això ha provocat alguns problemes de trànsit.

El secretari de Comunicació del Sindicat de Treballadors (STR), Jordi Margalef, assegura que "portem amb el salari congelat des del 2020, una situació que contrasta amb els grans resultats econòmics del Grup Repsol". A partir d'aquí, el sindicat considera que l'oferta actual de l'empresa és insuficient comparada amb l'increment de l'IPC, ja que ofereix un increment del 2,5% per al 2022. "Pràcticament, no ha entrat ningú, al polígon de Tarragona hi treballem 9.500 treballadors i dins la fàbrica n'hi deuen haver 400", afegeix Toni Carmona, representant del STR. Els sindicats valoren positivament la resposta dels treballadors a la vaga. Avisen que si Repsol no reconsidera els seus plantejaments, els dies 13, 14 i 15 d'agost els sindicats majoritaris tornaran a convocar vaga.