El Congrés Nacional de Junts ha arrencat aquest dissabte amb dures crítiques a la reunió entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez per tal de reactivar la taula de diàleg. Pel secretari general de Junts, Jordi Turull, convindria que més que una taula de diàleg creessin un grup de Whatsapp perquè pel moment, diu, només serveix per “discutir per veure quan poden quedar”. Turull també ha advertit ERC de les males arts del PSOE i recorda que mentre invoquen els “cants de sirena” del diàleg continua la repressió amb atacs a la llengua, l’ofec econòmic a la sanitat o el ‘Catalangate’. La presidenta del partit, Laura Borràs, afegeix que l’agenda del retrobament, en el fons, vol portar a “la paràlisi, l'anestèsia i la rendició” de l’independentisme.

En aquest sentit, Borràs aposta perquè Junts continuï fent “política útil” a Madrid sense caure en el “servilisme” del PSOE i avisa: “Les clavegueres de l’Estat no descansen mai i fan molta pudor”. Turull, amb un llenguatge més directe, retreu als socialistes que passin de “menystenir” Junts a reclamar que estiguin a una taula de diàleg on, diu, només els hi volen perquè vagin a “fer bondat”.

Turull insisteix que Junts només reprendrà el diàleg amb l’Estat si és per parlar d’autodeterminació i avisa ERC que ajudar a “salvar” el PSOE no ha de perquè suposar cap benefici per a Catalunya: “Per salvar la Moncloa són capaços d’ofegar Catalunya”. En aquest sentit, el dirigent de Junts assegura que les úniques taules que funcionen a Madrid són les que serveixen per “empastifar” l’independentisme.

En clau interna, el secretari general de Junts per Catalunya fa una crida als partits independentistes per “recosir” el moviment i “passar a l’acció”. Jordi Turull diu que després de cinc anys de repressió “ja està bé de veure-les venir” i diu que estan predisposats a avançar en solitari si els altres partits no fan aquest canvi de xip que reclama. Aquesta estratègia és, precisament, un dels punts que la formació ha de definir aquest cap de setmana al Congrés Nacional.

Turull afirma que el partit arriba “més fort que mai” i nega que hi hagi divisió o enfrontament intern. En aquesta línia, el secretari general de Junts defensa el conjunt d’esmenes que es discuteixen aquest dissabte a les diferents ponències com a “aportacions” en el sí d’un partit “divers” i que serviran per “enriquir” el discurs. Junts per Catalunya afronta el Congrés, admet Turull, amb l’objectiu de tornar a ser “el gran partit del país”.