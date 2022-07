El diputat i vicepresident de JxCat Francesc de Dalmases, estret col·laborador de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha estat aquest dilluns centre de la polèmica per una esbroncada que va fer a una periodista del programa de TV3 "Preguntes Freqüents".

Els fets van succeir el passat 9 de juliol, després que Borràs fos entrevistada al programa i respongués a diverses preguntes relacionades amb la causa judicial que té oberta, dies abans que la Fiscalia presentés la seva qualificació penal contra ella, per a qui demana una pena de sis anys de presó i 21 d'inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat documental.

Després de l'entrevista, segons han avançat Nació Digital i eldiario.es, Francesc de Dalmases va increpar a porta tancada una periodista de l'equip de "Preguntes Freqüents", a la qual va agafar pel canell i se la va emportar al camerino de convidats per esbroncar-la, entre cops al mobiliari i a les parets, per les preguntes sobre corrupció que en l'entrevista havien estat formulades a Borràs.

Des de Twitter, De Dalmases ha sortit al pas de les informacions: "Vull aclarir que no vaig insultar ni vaig intimidar ningú. Va ser una conversa breu i des d'una perspectiva periodística vaig plantejar discrepàncies professionals", ha escrit el vicepresident de JxCat, que ha adjuntat unes declaracions a RAC1 del director del programa, Pere Mas, en les quals treia ferro a l'incident.

Davant de les afirmacions que s’han publicat, vull aclarir que no vaig insultar ni intimidar ningú. Va ser una conversa breu i des d’una perspectiva periodística vaig plantejar discrepàncies professionals. Aquí en parla el director del programa dos dies després a Rac1 👇🏽 pic.twitter.com/Y7M2aumRaQ — Francesc de Dalmases i Thió @JuntsXCat (@francescd) 18 de julio de 2022

No obstant això, aquest dilluns, Pere Mas ha replicat el tuit de Francesc de Dalmases i ha confirmat les informacions publicades: "Vull aclarir que són certes. Tal com s'explica, la persona afectada no ho volia denunciar i jo ho vaig respectar. Per això vaig suavitzar l'incident a RAC1".