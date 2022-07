Desenes de vehicles de transport amb conductor (VTC) han iniciat una mobilització aquest dimarts al centre de Barcelona per protestar contra el decret llei de la Generalitat que regularà l’activitat de plataformes com Uber, Cabify o Bolt a partir del pròxim mes d’octubre. El sector s’ha concentrat a la intersecció entre el carrer Pau Claris i el carrer Mallorca entorn de les 11 h i s’ha dirigit cap el Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume. Els VTC s’han mobilitzat per denunciar que la nova normativa destruirà entorn de 3.000 llocs de treball directes i indirectes i deixarà fora d’ús el 95% dels vehicles. Segons han defensat els organitzadors, a Barcelona hi ha espai per la convivència del sector del taxi i dels VTC.

En aquest sentit, president del comitè d’empresa de Prestige Limousine, Josep Díaz, ha lamentat que el Govern no ha tingut en compte els treballadors del sector a l’hora d’elaborar la nova normativa. “No ens han deixat negociar res, som part afectada i ens han deixat fora”, ha lamentat Díaz. Segons Díaz, un dels punts més controvertits és la mesura de 4,90 metres a tots els vehicles -cosa que pràcticament només compleixen les furgonetes i els cotxes d'alta gamma-, i que és la que deixarà fora a la major part dels VTC actuals. Els sindicats afirmen que el decret “està fora de lloc” i que “només beneficia el sector del taxi”. Amb relació a aquesta mesura, els organitzadors de la protesta temen que, en el moment que entri en vigor el decret llei, les plataformes com Cabify o Uber agafin els vehicles que no compleixin amb el 4,90 m i se’ls enduguin de Barcelona cap a altres ciutats on sí que poden operar, com Sevilla o Madrid. “Els que ens quedem sense feina som nosaltres els treballadors, sense cap mena de suport”, ha declarat Josep Díaz. Per la seva banda, el responsable del Sindicat Lliure de Transport (SLT), Miquel Segura, ha demanat que s’aturi la convalidació del decret llei al Parlament, prevista per aquest dimecres, perquè “els deixa fora del mercat" i perpetua une condicions de treball "insuportables". Segura ha insistit que “hi ha treball per tots: pels taxis, els VTC i per altres modalitats de transport”. “El que volem és treballar amb les mateixes condicions dels taxis”, ha reivindicat. Precisament, els organitzadors han avisat que el sector del taxi sol no podrà fer front a tot el volum de treball actual. A Catalunya hi ha unes 4.000 autoritzacions de VTC: 1.000 no estan actives, i entre 2.500 i 3.000 tenen un vehicle adscrit. No obstant això, només entre 1.455 i 1.500 vehicles VTC estan realment actius i prestant servei actualment a Catalunya, la gran majoria a Barcelona i àrea metropolitana. Segons va afirmar el Govern, "més de la meitat" dels actuals 1.500 VTC en actiu a Catalunya compleixen ja els nous requisits que imposa la normativa.