L'expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha denunciat que es trasllada a viure temporalment a Suïssa, des d'on preveu denunciar el 'Catalangate' a nivell internacional, així com el que ha definit com el front repressiu i la vulneració de drets fonamentals per part de l'Estat espanyol.

Cuixart ho ha dit en la seva participació telemàtica en un acte de l'entitat a Sant just Desvern per denunciar precisament el cas d'espionatge a polítics i activistes, on ha explicat que serà a Suïssa per motius professionals i que ho aprofitarà per seguir amb la tasca de denúncia en qualitat de director d'Òmnium Civil Rights Europe (OCRE) i coincidint amb la causa que té oberta l'Estat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).