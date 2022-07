El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instrueix la causa contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per les irregularitats en contractes a l'ILC ha rebutjat el recurs d'aquesta contra la denegació de recusació que havia presentat contra ell. El magistrat de la sala civil i penal Carlos Ramos diu que tant el Tribunal Suprem, com el Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) han avalat que el mateix magistrat recusat pugui rebutjar aquesta recusació si els motius de la petició són genèrics, abstractes o «amb manifest abús», com assegura que són els de Borràs. Per això, Ramos va rebutjar la petició inicial i torna a rebutjar ara el recurs contra aquella denegació.