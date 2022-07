ERC, el PSC, la CUP i Cs han demanat públicament a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que deixi el càrrec després que el TSJC li hagi obert judici oral per suposats contractes irregulars quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La secretària general adjunta d'ERC i portaveu de la formació, Marta Vilalta, ha explicat que demanaran l'aplicació de l'article 25.4 del reglament de Parlament i, per tant, la suspensió de la presidenta de la cambra com a diputada, si no s'aparta "per iniciativa pròpia" abans. En roda de premsa aquest dimarts, Vilalta ha emplaçat Borràs a invocar l'article 25.2 del reglament i assumir la seva suspensió voluntària. Si no és així, però, "el reglament del Parlament és molt clar i s'haurà d'aplicar el 25.4" ha advertit.

Dijous es reunirà la Mesa del Parlament per tractar la qüestió i, si la presidenta no s'aparta motu proprio, Vilalta ha subratllat que "s'hauria de produir la suspensió de la presidenta". De fet, el PSC-Units i la CUP-NCG, que també són a la Mesa, ja han avançat que també sol·licitaran la suspensió de Borràs com a diputada.

El PSC demana que renunciï pel "bé de la institució"

Per la seva banda, la portaveu socialista a la cambra, Alícia Romero, ha exigit a Borràs que s'aparti com a presidenta i permeti triar-ne un de nou, en substitució. També ha emplaçat JxCat i ERC a fer "una proposta de nom" per encapçalar la cambra.

"Demanarem aquesta suspensió i hi votarem favorablement", ha garantit Romero. Els socialistes, a més, demanen que renuncïi a la presidència del Parlament "pel bé de la institució".

Per últim, Cs ha demanat que "sobre la base de l'article 25.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, sense més demora acordi la suspensió dels seus drets i deures parlamentaris de manera immediata". A més, reclama a la Mesa que "procedeixi a assenyalar dia i hora de la sessió en què el ple del Parlament hagi d'escollir nou president", tot i que la suspensió no tindria per què comportar aquest altre pas perquè només se n'aparcarien les funcions.

Les raons de la CUP i Cs

La diputada de la CUP Laia Estrada, per la seva banda, creu que, un cop suspesa, caldria demanar un dictamen a la Comissió de l'Estatut dels Diputats per veure com s'ha d'aplicar la suspensió de Borràs. No creu, però, que calgui cap informe per dictaminar sobre si els delictes pels quals es jutjarà la presidenta del Parlament son corrupció o no.

Mesa dijous

Borràs reunirà el proper dijous als membres de la Mesa per abordar l'obertura de judici oral que ha decretat el TSJC pel cas que l'afecta a ella per uns contractes durant l'època que dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Borràs ha comunicat la convocatòria a la resta d'integrants en la reunió d'aquest dimarts, durant la qual s'ha conegut la decisió del TSJC. Així, la reunió de dijous hauria de servir per a conèixer formalment el posicionament de tots els membres de la Mesa i perquè es prengui alguna decisió sobre la possible aplicació o no del reglament a la presidenta per aquesta obertura de judici oral.