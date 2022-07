El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural faci la consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de decret de mesures de prevenció d’incendis de vegetació agrícola i forestal. El nou decret ha de substituir la normativa de l’any 1995 i s’adaptarà a la realitat actual dels boscos i la prevenció d’incendis, en un escenari d’emergència climàtica. El nou decret té com a objectiu prevenir de forma efectiva l’incendi forestal i al mateix temps garantir un ús racional, ordenat i sostenible dels recursos i del patrimoni natural, en especial dels boscos. A més, incrementarà la seguretat jurídica vinculada a les activitats forestals i garantirà la simplificació normativa.

Tot això està emmarcat en l’objectiu 15 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, que és el de protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

Nova adaptada als nous escenaris

Les mesures vigents de prevenció contra els incendis forestals existents relatives a l’activitat no sempre permeten donar una resposta adequada ni suficient a la realitat actual, molt influenciada pel canvi climàtic. La idea és adaptar la nova normativa al marc actual en què, per exemple, hi ha actuacions que generen risc d’incendi forestal, com ara la utilització de bufadors o d’eines que generen guspires, o la realització de cremes de restes vegetals en períodes o en zones d’alt risc d’incendi, que no tenen una cobertura jurídica adequada al perill que representen.

Un altre problema és que els darrers anys han aparegut noves activitats inexistents en el passat, especialment pel que fa a activitats dutes a terme al medi natural. També conductes generadores de risc que no estan sotmeses a cap règim d’intervenció administrativa, amb el consegüent perill d’incendi que això suposa. Per contra, algunes actuacions previstes a la normativa considerades susceptibles de generar risc d’incendi ja no es produeixen i, per tant, el règim d’intervenció que s’hi aplica podria ser menor o no estar justificat, la qual cosa genera una càrrega administrativa innecessària o desproporcionada.

El decret actualitzarà també la llista de municipis d’alt perill d’incendi, ja que el llistat vigent no respon en tots els casos a la realitat de risc i perill d’incendi actual. També recull actuacions que s’estan duent a terme pel que fa a evitar incendis. Entre d’altres, la implementació de diverses campanyes preventives com ara la vigilància específica que es fa durant la recol·lecció del cereal.

El marc legal actual de les disposicions relatives a la prevenció d’incendis forestals és dispers i hi ha incongruències entre normes. Per això, s’ha vist la necessitat d’elaborar un nou decret de mesures de prevenció d’incendis de vegetació agrícola i forestal. Es tracta de donar resposta a la necessitat d’optimitzar el funcionament de les mesures de prevenció dels incendis forestals, mitjançant una regulació més precisa i més clara, en estar recollida en una sola norma.