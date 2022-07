Els sindicats UGT i CCOO i la patronal Confecat acosten posicions en les negociacions per renovar el conveni de l'hostaleria de Catalunya, que fa de paraigua per 300.000 treballadors, després d'una nova reunió per desencallar les converses aquest dimarts. UGT, que té majoria en la part social, ha anunciat en un comunicat que s'ha assolit un preacord amb increments de sou del 4% el 2022, del 3% el 2023 i del 2% el 2024. Al seu torn, CCOO s'esperarà a donar un 'sí' definitiu a celebrar assemblees territorials, que es faran a finals d'agost i a principis de setembre. Tot i això, la patronal no ha volgut ni confirmar ni desmentir les informacions. Fonts properes a les reunions han afirmat que s'espera signar el conveni al setembre.

En la reunió d'aquest dimarts, el Gremi de Restauració va rebutjar alguns dels aspectes pactats i va afirmar que no signaria el document. En canvi, l'altra pota de la Confecat, l'hotelera, veu amb més bons ulls els termes acordats. Segons ha detallat UGT, el conveni s'aplicarà durant tres anys, inclourà per primer cop els repartidors de plataformes d'entrega a domicili i de les cuines industrials; s'inclou la jubilació parcial sense l'acord exprés d'empresa; l'equiparació de les parelles de fet als matrimonis en les llicències retribuïdes; i s'adapta la regulació als contractes fixos discontinus, que ha impulsat la reforma laboral. Fonts sindicals puntualitzen que no s'ha inclòs una clàusula de revisió salarial i indiquen que la demanaran fins al final.