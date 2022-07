La Generalitat ja ha presentat al COE la candidatura de Catalunya en solitari per organitzar els Jocs d'Hivern. Així ho ha explicat aquest dijous la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, durant una roda de premsa al Palau de la Generalitat, al costat de Mònica Bosch, coordinadora del projecte. La iniciativa presentada proposa convertir La Masella, la Molina, Baqueira Beret, Espot, Boí Taüll, Badalona, Barcelona i Gavà en seus esportives. En el cas de les dues que s'instal·larien a la regió central, La Molina i la Masella, Vilagrà ha explicat que la intenció és celebrar-hi les proves d'esquí alpí.

Després de reunir la Taula territorial dels Jocs -amb alcaldies, consells comarcals i diputacions, i presidents de les federacions d'esports d'hivern català i espanyol-, Vilagrà ha subratllat que no vol perdre "l'oportunitat" d'optar als Jocs d'Hivern del 2030. Però ha reconegut, tot seguit, que la decisió no depèn del Govern i que, per tant, el projecte podria enfocar-se a organitzar l'esdeveniment del 2034.

Vilagrà ha detallat que la consulta ciutadana a les comarques afectades pels Jocs continua "paralitzada". La consellera ha explicat que, fins que el COE no validi la candidatura catalana, no es podrà fer la consulta al territori.

Pel que fa a les proves, es manté que les disciplines de circuits de lliscament i trampolins de salts es facin a Sarajevo (Bòsnia), o a La Plagne o Courchevel (França), segons consta al projecte català.

D'altra banda el Govern preveu construir una pista a la Fira de Barcelona per a la prova de patinatge de velocitat. El nou Palau Blaugrana i l'estadi Olímpic de Badalona acollirien l'hoquei gel, i el Palau Sant Jordi seria la seu del patinatge artístic.

Un dels esports que s'havia de celebrar a Saragossa en el projecte de la candidatura conjunta amb l'Aragó, el curling, es disputaria en un recinte que es vol construir a Gavà, i que tindria per nom 'Centre d'Alt Rendiment Esports de Gel', amb capacitat per a 3.000 persones. El biatló i l'esquí de fons es farien a Baqueira-Beret, essent aquestes dues disciplines que també s'havien de fer a Aragó.

Alcaldes del Pirineu, satisfets per la nova candidatura

Alcaldes del Pirineu consultats per l'ACN s'han mostrat satisfets pel fet que la Generalitat hagi decidit tirar endavant una nova proposta per a una candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern a Catalunya. L'alcalde d'Espot, Josep Maria Sebastia, ha valorat "molt positivament" que la candidatura olímpica contempli l'estació d'esquí d'Espot per acollir la disciplina d'snowboard i l'alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, afirma que l'estació de Baqueira Beret està "plenament preparada" per acollir proves d'esquí. Tot i això, alcaldes com el de Puigcerdà, Albert Piñeira, que reclama acollir proves de gel, o el de Rialp, Gerard Sabarich, que demana que es compti amb Portainé, reclamen que es concretin dates.

Espot, Vielha i la Vall de Boí, satifets

Sebastia ha destacat la trajectòria de l'estació d'Espot en la celebració de competicions esportives i ha destacat alguna prova de campionat del món. Per l'alcalde d'Espot poder acollir una competició situarà al municipi en el "mapa olímpic".

L'alcalde de Vielha i síndic d'Aran en funcions, Juan Antonio Serrano, ha reiterat l'opinió de l'Aran a favor de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030. Ha demanat al Govern "fermesa i ganes" a l'hora de tirar-la endavant" i ha assegurat que la Generalitat trobarà plena predisposició" de la Val d'Aran per aconseguir-ho. Amb relació a l'hostaleria, ha destacat que compta amb prop de 3.000 places d'allotjament.

L'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, s'ha expressat en la mateixa línia i ha dit que "si el projecte olímpic s'acaba materialitzant, serà una bona notícia". Bruguera ha volgut remarcar que els Jocs acceleraran inversions que el Pirineu ja fa temps que demanda i ha afegit que si els Jocs no s'acaben fent, les inversions hauran d'arribar. L'alcaldessa de la Vall de Boí ha destacat "l'experiència" de l'estació de Boí Taüll en la celebració de proves d'esquí de muntanya havent celebrat uns europeus i tenint a l'agenda del 2022-23 uns mundials.

Puigcerdà i Rialp, demanen més proves i que es concretin dates

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha celebrat que la candidatura "no s'hagi quedat en un calaix" perquè "Catalunya té prou solvència per tirar endavant el projecte". Tot i això, reclama que "s'escolti més al Pirineu, perquè encara és un projecte que es fa sense comptar amb el territori" i també ha demanat al Govern que "concreti", perquè "s'ha parlat de projecte però no de dates".

Pinyeira celebra que les proves d'esquí es puguin fer a la Molina-Masella però reivindica que Puigcerdà aculli alguna prova d'esport de gel, "per tradició de pràctica esportiva, per sostenibilitat, per clubs que competeixen al màxim nivell i per instal·lacions esportives". En aquest sentit, ha recordat que a Puigcerdà tenen la pista de gel més gran de tot Catalunya i per tant aspiren a acollir proves de gel "i més ara que ja no aniran proves a l'Aragó".

L'alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, per la seva banda, ha reconegut que té "el cor dividit". Per una banda reconeix estar "content" perquè després de molt insistir en què el Pallars Sobirà tingués presència de manera activa als Jocs, es compti amb Espot. Per altra banda, però, diu estar "trist i decebut" perquè només acollirà una prova, quan "5 estacions d'esquí de les 11 que hi ha a Catalunya estan al Pallars Sobirà", recorda. "Només una prova en aquesta comarca és insuficient" i lamenta que la representació territorial és "molt pobra". "Crec que ens mereixem més i estic trist perquè han deixat fora a Port Ainé, una estació familiar, que agrada molt a la gent i que té capacitat tècnica per desenvolupar alguna de les múltiples proves que hi ha en uns jocs olímpics", ha afegit.